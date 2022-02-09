Для виявлення вільних місць на паркінгах потрібно скористатись чат-ботом у Телеграмі.

У лютому запрацював унікальний телеграм-бот OkParking, який дозволяє шукати вільні паркомісця у приватних паркінгах. Звичайно, не безкоштовно.

За допомогою чат-боту водії можуть знайти вільне місце та поставити на стоянку своє авто на приватних паркінгах. Водночас власники паркомісць можуть здати в оренду на певний термін свій вільний паркувальний слот іншим водіям і заробити гроші.

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Ціни на паркування через OkParking відрізняються в залежності від локації. Проте найближчим часом власникам паркомісць буде надана можливість самостійно встановлювати ціну та змінювати її.

Оплата за паркування здійснюється у чат-боті. Ви можете оплатити паркування через Apple Pay, Google Pay, LiqPay, Приват24 або ввівши дані вашої банківської картки у ручному режимі. Оплата проводиться через процесинг платіжної системи.

Поки чат-бот OkParking пропонує послуги у межах Києва — це здача та оренда приватних паркомісць у житлових комплексах, поруч із бізнес-центрами, фітнес-студіями, салонами краси та у центрі міста. Сервіс поки працює у пілотному режимі, тож пропозицій приватних парковок мало. Надалі команда OkParking планує розширювати, як покриття у Києві, так і в інших великих містах України.