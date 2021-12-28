Послуга передплаченого паркування в Києві офіційно запрацювала. Тепер ресторани та бізнес-центри можуть офіційно ставити фішки та бронювати місця на парковках.

Практика бронювання паркувальних місць ресторанами, бізнес-центрами та іншими організаціями давно відома киянам та гостям столиці. Як повідомив заступник Голови КМДА Костянтин Усов, тепер таке бронювання стане офіційним і бізнес змушений буде платити майже 8 600 гривень на місяць за кожне місце.

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"Ресторан Citronelle і БЦ "Софія" – перші власники офіційних табличок, наданих містом. Мають 2 і 6 місць відповідно, в рамках короткострокового контракту – до запуску аукціонів. Платять по 8 599 грн/міс за паркомісце. Раніше тут були самовільно встановлені конуси. Зараз місто їх зібрало і запропонувало бізнесу офіційний договір про бронювання машиномісць з використанням офіційного міського знаку і прозорої оплати", - розповів чиновник.

Повідомляється, що можна забронювати лише 40% паркомайданчика. Інші 60% – лишаються “загальнодоступними”.