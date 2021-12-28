Услуга предоплаченной парковки в Киеве официально заработала. Теперь рестораны и бизнес-центры могут официально ставить фишки и бронировать места на парковках.

Практика бронирования парковочных мест ресторанами, бизнес-центрами и другими организациями давно известна киевлянам и гостям столицы. Как сообщил заместитель Председателя КГГА Константин Усов, теперь такое бронирование станет официальным и бизнес вынужден будет платить почти 8 600 гривен в месяц за каждое место.

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"Ресторан Citronelle и БЦ "София" – первые владельцы официальных табличек, предоставленных городом. Имеют 2 и 6 мест соответственно, в рамках краткосрочного контракта – до запуска аукционов. Платят по 8 599 грн/мес за паркоместо. Раньше здесь были самовольно установлены конусы. Сейчас город их собрал и предложил бизнесу официальный договор о бронировании машиномест с использованием официального городского знака и прозрачной оплаты", – рассказал чиновник.

Сообщается, что можно забронировать лишь 40% паркомплощадки. Остальные 60% – остаются “общедоступными”.