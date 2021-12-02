Добровольно за "услуги парковки" в ноябре киевские водители оплатили 2,635 млн грн. Еще 5,752 млн грн было взыскано в виде штрафов. В целом месяц работы "Инспекции по парковке" обошелся водителям в 8,387 млн грн.

В ноябре за "услуги парковки" из карманов киевских водителей было извлечено 2,635 млн грн. Это на 50% больше чем в августе и на 15% больше чем в октябре. Из них 2,441 млн грн взыскано за парковку в I зоне.

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Более 2,405 млн грн киевские водители отдали через приложение "Киев цифровой". При этом на 73% увеличились переводы через Parking UA. Также киевляне начали больше пользоваться "Приват 24".

Выросла и общая сумма штрафов. В ноябре их оплатили на 5,752 млн грн., это на 1,195 млн грн больше по октябрь. Количество постановлений о "нарушении правил парковки", вынесенных за ноябрь, – 19 406.

Также зафиксированы новые рекорды: