Киевские чиновники считают, что киевляне должны платить за парковку возле домов. Такой подход содержится в "Концепции транспортной и парковочной политики столицы", которую презентовали вчера мэр Киева и заместитель главы КГГА.

Речь идет не о парковке во дворах и на придомовых территориях. Чиновники хотят сделать платной парковку на улицах и возле домов даже для тех людей, кто живет в этих домах. Начинать будут с центра.

Читайте также: В Киеве жестоко избили инспектора по парковке: фото

"Вопрос, должен ли киевлянин, который живет в центре, платить, как все остальные, полный тариф? У мэрии есть принципиальный ответ на этот вопрос. Мы считаем, что вы, как киевлянин, в таком случае имеете право на льготу, если ваша машина оставлена в определенном радиусе от места, где вы официально зарегистрированы", – считает заместитель главы КГГА Константин Усов.

По словам чиновника усовершенствованная система сбора средств с автомобилистов, которые паркуют машины возле своих домов, будет запущена уже в следующем году.

Оплачивать парковку можно будет в мобильном приложении "Киев цифровой", зарегистрировавшись там и введя номер автомобиля. Также платить можно через Privat 24 Easy Pay и на сайтах Parking и Ipay или в терминалах Easy Pay. Контролировать оплату будет инспекция по парковке. Тем, кто не заплатит за парковку возле своего дома, будут выписывать штраф за нарушение правил парковки.

Подчеркиваем, что речь идет о парковке в рабочие дни и часы - ночью и в выходные парковки в Киеве пока бесплатное.