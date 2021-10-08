Київські чиновники вважають, що кияни повинні сплачувати за паркування біля власних будинків. Такий підхід міститься у "Концепції транспортної та паркувальної політики столиці", яку презентували учора мер Києва та заступник голови КМДА.

Мова йде не про паркування у дворах та на прибудинкових територіях. Чиновники хочуть зробити платним паркування на вулицях та біля будинків навіть для тих людей, хто мешкає у цих будинках. Починати будуть з центру.

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"Питання: чи повинен киянин, який живе в центрі, платити, як всі інші, повний тариф? У мерії є принципова відповідь на це питання. Ми вважаємо, що ви, як киянин, у такому випадку маєте право на пільгу, якщо ваша машина залишена у певному радіусі від місця, де ви офіційно зареєстровані", – вважає заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За словами чиновника, вдосконалена система збору коштів з автомобілістів, які паркують машини біля своїх будинків, буде запущена вже наступного року.

Оплачувати паркування можна буде у мобільному додатку "Київ цифровий", зареєструвавшись там та ввівши номер автомобіля. Контролювати сплату буде інспекція з паркування. Тим, хто не заплатить за парковку біля свого будинку, будуть виписувати штраф за порушення правил паркування.

Наголошуємо, що мова йде про паркування у робочі дні та години – вночі та на вихідних паркування у Києві поки що безкоштовне.