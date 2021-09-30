Сьогодні біля метро "Печерська" на вул. Генерала Алмазова, 14, побили інспектора з паркування.

Автомобіль Skoda Octavia, на думку інспектора з паркування, зупинився з порушенням Правил дорожнього руху. Інспектор почав фотографувати автомобіль, але отримав кілька ударів по обличчю. Йому зламано ніс. Згодом на місце прибула швидка і поліція.

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“Це не перший напад на представників мерії Києва. Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні - якось особливо жорстко”, - пише на своїй сторінці у соцмережі Заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Нагадаємо, що Конституційний Суд України розглядає справу щодо конституційності положень частини першої статті 14-2, частини п’ятої статті 279-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з вказаними нормами винним у правопорушенні, яке зафіксовано на камеру, визнається не водій, який його скоїв, а юридичний власник автомобіля.

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Конституційний Суд вже більше року розглядає цю справу, а невдоволеність водіїв тим часом зростає. Аби зменшити кількість конфліктних ситуацій київський чиновник вирішив задіяти ще одну силову структуру. “Відтепер, в найгарячіших точках, де спостерігається паркувальна анархія, - поруч з інспекторами буде Муніципальна охорона”, - обіцяє Костянтин Усов.