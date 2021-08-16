МВС спільно з Генпрокуратурою повідомили про підозру керівництво і ряд працівників Інспекції з паркування, підпорядкованої Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА.

Як повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов, розслідування стосується подій 2019-2020 років.

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“Мене поінформовано, що наразі Інспекція обезголовлена і практично паралізована. Сервери і робочі станції Інспекції вилучені. Евакуація автомобілів, які суттєво перешкоджають дорожньому руху, не здійснюється. Водії безкарно (та безплатно, прим.ред.) паркуються на тротуарах, смугах громадського транспорту”, - бідкається чиновник.

Нагадаємо, що Правила дорожнього руху дозволяють парковку легкових автомобілів на тротуарах, якщо для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м.

Згідно з відкритими слідством документами, Нацполіція України перевіряє факти перевищення службового становища керівництвом Інспекції у 2019-2020 рр.

За даними слідства, як повідомляє volianarodu.org.ua, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА залучив керівництво інспекції з паркування та підлеглих інспекторів і запровадив схему: безпідставно евакуйовували припарковані авто. Забрати їх можна було лише після оплати “штрафів”, сума яких була вдвічі більшою за офіційну. Щоденно ділки мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали авто. Щоб виконувати “денний план”, вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак “Дорожні роботи”.