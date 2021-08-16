Поліція звернула увагу на діяльність евакуаторів у столиці. Діяльність як Інспекції з паркування так і фірм-підрядників викликає багато запитань.

Cпівробітники Головного слідчого управління Національної поліції провели обшуки у приміщеннях КП "Київтранспарксервіс" та Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації. Водночас правоохоронці обшукують приміщення компаній, які надають "послуги" з евакуації.

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"Інспекція з паркування завжди оперативно реагувала на всі запити правоохоронних органів і надавала необхідні матеріали", - заявляють міські чиновники в своєму прес-релізі. "Ми й цього разу готові до відкритої співпраці у разі звернення – без додаткових примусових дій", – наголосили в "Інспекції з паркування".

Причина, яку назвали правоохоронці, – непрозоре ціноутворення за транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів на спеціальний майданчик.

Для запуску схеми евакуації в 2019-му році чиновники залучили до евакуації автівок приватні підприємства, оскільки ресурсів комунальних підприємств було недостатньо. На сьогодні 8 компаній надають послуги з евакуації: 2 комунальні та 6 приватних.

В Інспекції з паркування вважають що "ціна за евакуацію автомобіля (1270 гривень) в Києві розрахована відповідно до законодавства України, є економічно обґрунтованою та підтвердженою Департаментом економіки та інвестицій КМДА". В той же час перевезення авто на евакуаторі у випадку індивідуального замовлення у межах міста зазвичай коштує близько 700 гривень.

Як наголошують в Інспекції, "київська влада створює абсолютно прозорий, цивілізований сервіс, метою якого є превенція і турбота, щоб кияни та гості столиці їхали швидко і паркувалися комфортно".

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