Нові евакуатори, які здатні "викрасти" автомобіль за лічені хвилини виявились не надто безпечними. Сьогодні автомобіль впав з такого евакуатора прямо находу.

Сьогодні у районі Дарниці Nissan Qashqai на ходу випав з евакуатора який його перевозив. Фото цієї події опублікували в спільноті “Автомобильный Киев” у соцмережі.

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Офіційно а ні приватна компанія компанія-перевізник, а ні Департамент транспортної інфраструктури КМДА, ні “Інспекція з паркування” які є замовником таких “послуг”, поки що ситуацію не коменували.

Нагадаємо, що кілька місяців тому в Києві евакуатор забрав автомобіль з дітьми.