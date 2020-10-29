Новые эвакуаторы, которые способны "угнать" автомобиль за считанные минуты оказались не слишком безопасными. Сегодня автомобиль упал с такого эвакуатора прямо находу.

Сегодня в районе Дарницы Nissan Qashqai на ходу выпал из эвакуатора который его перевозил. Фото этого события опубликовали в сообществе “Автомобильный Киев” в соцсети.

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Официально ни частная компания компания-перевозчик, ни Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, ни “Инспекция по парковке”, которые являются заказчиком таких “услуг”, пока ситуацию не комментировали.

Напомним, что несколько месяцев назад в Киеве эвакуатор забрал автомобиль с детьми.