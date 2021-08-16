Полиция обратила внимание на деятельность эвакуаторов в столице. Деятельность как Инспекции по парковке, так и фирм-подрядчиков вызывает много вопросов.

Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции провели обыски в помещениях КП "Киевтранспарксервис" и Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации. В то же время правоохранители обыскивают помещения компаний, которые предоставляют "услуги" по эвакуации.

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"Инспекция по парковке всегда оперативно реагировала на все запросы правоохранительных органов и предоставляла необходимые материалы", – заявляют городские чиновники в своем пресс-релизе. "Мы и на этот раз готовы к открытому сотрудничеству в случае обращения – без дополнительных принудительных действий", – отметили в "Инспекции по парковке".

Причина, которую назвали правоохранители, – непрозрачное ценообразование за транспортировку временно задержанных транспортных средств на специальную площадку.

Для запуска схемы эвакуации в 2019-м году чиновники привлекли к эвакуации автомобилей частные предприятия, поскольку ресурсов коммунальных предприятий было недостаточно. На сегодня 8 компаний предоставляют услуги по эвакуации: 2 коммунальных и 6 частных.

В инспекции по парковке считают, что "цена за эвакуацию автомобиля (1270 гривен) в Киеве рассчитана в соответствии с законодательством Украины, экономически обоснована и подтверждена Департаментом экономики и инвестиций КГГА". В то же время перевозка авто на эвакуаторе в случае индивидуального заказа в пределах города обычно стоит около 700 гривен.

Как отмечают в Инспекции, "киевская власть создает абсолютно прозрачный, цивилизованный сервис, целью которого является превенция и забота, чтобы киевляне и гости столицы ездили быстро и парковались комфортно".

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