МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководству и ряду работников Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА.

Как сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов, расследование касается событий 2019-2020 годов.

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"Меня проинформировали, что сейчас Инспекция обезглавлена ​​и практически парализована. Серверы и рабочие станции Инспекции удалены. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно (и бесплатно, прим.ред.) паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта", – жалуется чиновник.

Напомним, что Правила дорожного движения разрешают парковку легковых автомобилей на тротуарах, если для движения пешеходов остается по меньшей мере 2 м.

Согласно открытым следствием документам, Нацполиция Украины проверяет факты превышения служебного положения руководством Инспекции в 2019-2020 гг.