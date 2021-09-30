Сегодня возле метро "Печерская" на ул. Генерала Алмазова, 14, избили инспектора по парковке.

Автомобиль Skoda Octavia, по мнению инспектора по парковке, остановился с нарушением правил дорожного движения. Инспектор начал фотографировать автомобиль, но получил несколько ударов по лицу. У него сломан нос. Впоследствии на место прибыли скорая и полиция.

Читайте также: В Киеве прекратили незаконную работу Инспекции по парковке и эвакуаторам

"Это не первое нападение на представителей мэрии Киева. Инспекторов по парковке пугают и атакуют почти каждый день. Но сегодня – как-то особенно жестко", – пишет на своей странице в соцсети заместитель главы КГГА Константин Усов.

Напомним, что Конституционный Суд Украины рассматривает дело о конституционности положений части первой статьи 14-2, части пятой статьи 279-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Согласно указанным нормам виновным в правонарушении, которое зафиксировано на камеру, признается не водитель, который его совершил, а юридический владелец автомобиля.

Читайте также: Деятельность Инспекции по парковке могут признать антиконституционной

Конституционный Суд уже больше года рассматривает это дело, а недовольство водителей тем временем растет. Чтобы уменьшить количество конфликтных ситуаций, киевский чиновник решил задействовать еще одну силовую структуру. “Отныне, в самых горячих точках, где наблюдается парковочная анархия, рядом с инспекторами будет Муниципальная охрана”, – обещает Константин Усов.