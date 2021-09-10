Вчера Конституционный Суд Украины рассматривал дело, которое касается норм закона о привлечении к ответственности автовладельца, а не водителя-нарушителя.

Норма, по которой ответственность за административные нарушения несет владелец автомобиля (или директор организации, в которой зарегистрирован автомобиль) имеет признаки антиконституционности. Именно поэтому граждане обратились в Конституционный Суд Украины.

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В четверг, 9 сентября, Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме устного производства рассматривала дело по конституционным жалобам Забары Алены Владимировны, Гагика Мартиросяна Миграновича относительно соответствия Конституции Украины положений части первой статьи 14-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и Копыловой Надежды Анатольевны относительно соответствия Конституции Украины положений части первой статьи 14-2, части пятой статьи 2791 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд исследовал материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части для принятия решения.

Если будет признано несоответствие части первой статьи 14-2 КУоАП нормам Конституции Украины вне закона окажется не только автофиксация (камеры контроля скорости) но и деятельность Инспекции по парковке, ведь Инспекция по парковке тоже опирается на нормы статьи 14-2 КУоАП и штрафует владельцев автомобилей, а не водителей-нарушителей.