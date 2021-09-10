Учора Конституційний Суд України розглядав справу, яка стосується норм закону про притягнення до відповідальності автовласника, а не водія-порушника.

Норма, за якою відповідальність за адміністративні порушення несе власник автомобіля (або директор організації, за якою зареєстровано автомобіль) має ознаки антиконституційності. Саме тому громадяни звернулись до Конституційного Суду України.

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У четвер, 9 вересня, Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження розглядала справу за конституційними скаргами Забари Альони Володимирівни, Мартиросяна Гагіка Міграновича щодо відповідності Конституції України положень частини першої статті 14-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Копилової Надії Анатоліївни щодо відповідності Конституції України положень частини першої статті 14-2, частини п’ятої статті 2791 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд дослідив матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання та перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

Якщо буде визнана невідповідність частини першої статті 14-2 КУпАП нормам Конституції України поза законом опиниться не тільки автофіксація (камери контролю швидкості) але і діяльність Інспекції з паркування, адже Інспекція з паркування теж спирається на норми статті 14-2 КУпАП та штрафує власників автомобілів, а не водіїв-порушників.