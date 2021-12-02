Добровільно за "послуги паркування" у листопаді київські водії сплатили 2,635 млн грн. Ще 5,752 млн грн було стягнуто у вигляді штрафів. Загалом місяць роботи "Інспекції з паркування" обійшовся водіям у 8,387 млн грн.

В листопаді за "послуги паркування" київські водії добровільно віддали 2,635 млн грн. Це на 50% більше ніж у серпні й на 15% більше ніж у жовтні. З них 2,441 млн грн за паркування у І зоні.

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Понад 2,405 млн грн київські водії віддали через додаток "Київ цифровий". При цьому на 73% збільшилися перекази через Parking UA. Також кияни почали більше користуватися "Приват 24".

Зросла і загальна сума штрафів. У листопаді їх сплатили на 5,752 млн грн., це на 1,195 млн грн більше за жовтень. Кількість постанов про "порушення правил паркування", винесених за листопад, – 19 406.



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