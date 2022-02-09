Для обнаружения свободных мест на паркингах нужно воспользоваться чат-ботом в телеграме.

В феврале заработал уникальный телеграм-бот OkParking, позволяющий искать свободные паркоместа в частных паркингах. Конечно, не бесплатно.

С помощью чат-бота водители могут найти свободное место и поставить на стоянку свой автомобиль на частных паркингах. В то же время владельцы паркомест могут сдать в аренду на определенный срок свой свободный парковочный слот другим водителям и заработать деньги.

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Цены на парковку через OkParking разнятся в зависимости от локации. Однако в ближайшее время владельцам паркомест будет предоставлена ​​возможность самостоятельно устанавливать цену и изменять ее.

Оплата за парковку производится в чат-боте. Вы можете оплатить парковку через Apple Pay, Google Pay, LiqPay, Приват24 или введя данные вашей банковской карты вручную. Оплата производится через процессинг платежной системы.

Пока чат-бот OkParking предлагает услуги в пределах Киева – это сдача и аренда частных парков в жилых комплексах, рядом с бизнес-центрами, фитнес-студиями, салонами красоты и в центре города. Сервис пока работает в пилотном режиме, так что предложений частных парковок мало. В дальнейшем команда OkParking планирует расширять как покрытие в Киеве, так и в других крупных городах Украины.