"Дія" незабаром може отримати нову корисну функцію для водіїв. Вона дозволятиме ділитися техпаспортом з іншими людьми.

Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайл Федоров. Послугу "шерингу" техпаспорту у додатку "Дія" запустять під час саміту, що відбудеться вже 8 лютого.

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"Наприклад, ви зможете кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною", — зазначив Федоров.

Наразі послуга знаходиться у бета-тесті, однак кожен бажаючий може допомогти, щоб зробити її зручнішою. Для того, щоб взяти участь у тестуванні, необхідно зареєструватися тестувальником .