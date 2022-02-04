"Дия" в скором времени может получить новую полезную функцию для водителей. Она позволит делиться техпаспортом с другими людьми.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Услугу "шеринга" техпаспорта в приложении "Дия" запустят на саммите, который состоится уже 8 февраля.

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"Например, вы сможете несколько кликов поделиться документом со своим мужем или женой", — отметил Федоров.

В настоящее время услуга находится в бета-тесте, однако каждый желающий может помочь сделать ее удобнее. Для того чтобы принять участие в тестировании, необходимо зарегистрироваться тестировщиком.