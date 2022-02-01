Действия водительских удостоверений самостоятельно можно проверить только для пластиковых прав последних лет выпуска. Документы, выданные до 2011 года, в онлайн режиме не проверяются.

До сих пор появляются сообщения, что украинцы покупают поддельные водительские у мошенников. Обнаруживает эти подделки полиция во время проверки на дороге или "покупатели" сами обращаются за верификацией документа, ведь он не отображается в “Дие”.

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Именно поэтому в Сервисных центрах МВД расширили функционал проверки водительских удостоверений.

Теперь поиск документа осуществляется не только по его серии и номеру, но и по фамилии водителя. По результатам проверки можно увидеть помимо данных водительские удостоверения, еще и первые и последние буквы фамилии, имя и отчество владельца документа. Данное новшество позволяет персонализировать запрос, однако оставляет конфиденциальную информацию закрытой.

Если же документ выдан до 2011 года, он, скорее всего, такую ​​проверку не пройдет. Но это не повод его менять, ведь старые права имеют бескончаемый срок действия, а у новых указан термин и дата, пока они действительны.