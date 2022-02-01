Действия водительских удостоверений самостоятельно можно проверить только для пластиковых прав последних лет выпуска. Документы, выданные до 2011 года, в онлайн режиме не проверяются.
До сих пор появляются сообщения, что украинцы покупают поддельные водительские у мошенников. Обнаруживает эти подделки полиция во время проверки на дороге или "покупатели" сами обращаются за верификацией документа, ведь он не отображается в “Дие”.
Читайте также: В каком возрасте можно получить водительские права
Именно поэтому в Сервисных центрах МВД расширили функционал проверки водительских удостоверений.
Теперь поиск документа осуществляется не только по его серии и номеру, но и по фамилии водителя. По результатам проверки можно увидеть помимо данных водительские удостоверения, еще и первые и последние буквы фамилии, имя и отчество владельца документа. Данное новшество позволяет персонализировать запрос, однако оставляет конфиденциальную информацию закрытой.
Если же документ выдан до 2011 года, он, скорее всего, такую проверку не пройдет. Но это не повод его менять, ведь старые права имеют бескончаемый срок действия, а у новых указан термин и дата, пока они действительны.