В Украине установлен минимальный возраст для получения водительских удостоверений определенных категорий. В то же время максимальный возраст – неограниченный.

В главном Сервисном центре МВД напомнили минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов на вождение и получение водительского удостоверения – 16 лет.

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Это касается категорий – А, А1 (мопеды и мотоциклы). В 18 лет можно претендовать на категории В, В1, С, С1 (легковые (с прицепами), грузовые авто, квадроциклы).

Когда по паспорту 19, можно открыть категории BE, C1E, СЕ (но с соответствующими требованиями). С 20-летнего возраста — категории D1, D, D1E, DE, Т.