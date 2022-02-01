В Україні встановлено мінімальний вік для отримання посвідчень водія певних категорій. Водночас максимальний вік – необмежений.

У головному Сервісному центрі МВС нагадали мінімальний вік, дозволений для складання іспитів на водіння і отримання посвідчення водія - 16 років.

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Це стосується категорій – А, А1 (мопеди та мотоцикли). У 18 років вже можна претендувати на категорії В, В1, С, С1 (легкові (з причепами), вантажні авто, квадроцикли).

Коли за паспортом буде 19 можна відкрити категорії BE, C1E, СЕ (але з відповідними вимогами). З двадцятиоднорічного віку — категорії D1, D, D1E, DE, Т.