Чинність посвідчень водія самостійно можна перевірити лише для пластикових прав останніх років випуску. Документи видані до 2011 року в онлайн режимі не перевіряються.

Досі з'являються повідомлення, що українці купують підроблені посвідчення водія в шахраїв. Виявляє ці підробки поліція під час перевірки на дорозі або ж “покупці” самі звертаються за верифікацією документа, адже він не відображається в Дії.

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Саме тому у Сервісних центрах МВС розширили функціонал перевірки посвідчень водія.

Відтепер пошук документу здійснюється не лише за його серією та номером, а й за прізвищем водія. За результатом перевірки можна побачити, крім даних посвідчення водія, ще й перші та останні літери прізвища, ім’я та по батькові власника документа. Ця новація дозволяє персоналізувати запит, проте лишає конфіденційну інформацію закритою.

Якщо ж документ видано до 2011 року він, скоріш за все, таку перевірку не пройде. Але це не привід його міняти, адже старі права мають нескінченний строк дії, а у нових вказана дата, доки вони дійсні.