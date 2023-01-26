ТОП-15 самых дешевых автомобилей, в прошлом году предлагавшихся на украинских интернет-сайтах.

Топ-15 самых дешевых автомобилей в Украине в 2022 году

По итогам 2022 года самым дешевым автомобилем в Украине оказался «Запорожец» ЗАЗ-968, со средней ценой $347 и средним возрастом 34,9 года. Второе место занял Москвич 2140 (средняя цена $413, средний возраст 39 лет), а третье еще один Москвич, 412, со средним возрастом 37,7 года и средней ценой $420.

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15 моделей авто на рынке Украины с самой низкой средней ценой в 2022 году. Информация Automoto.ua

Примечательно, что у 14 из 15 автомобилей самого низкого ценового сегмента в Украине средний возраст зафиксирован на уровне более 30 лет, а у половины (8 из 15) – вообще более 40 лет.

Самым молодой оказалась "Таврия" ЗАЗ 1140 (25,5 года). Самым старшим – Москвич 402 (средний возраст 60,4 года).

В общем, все самые дешевые модели на рынке в 2022 году — это наследие советского автопрома, технически и морально устаревшее, которое постепенно замещают импортные авто из-за рубежа.

Методика исследования

Эксперты Института исследований авторынка проработали массив данных объявлений по продаже автомобилей за 2022 год, предоставленный агрегатором Automoto.ua, и составили топ-15 моделей авто с самой низкой ценой. Брали во внимание только массовые автомобили, количество объявлений продажи которых составляло не менее 50. То есть, в рейтинг не вошли единичные продажи супер дешевых машин, а определены именно глобальные тенденции на рынке.