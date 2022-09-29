ТОП-20 найдешевших вживаних авто в Україні.

Попит на найдешевші автомобілі є завжди, а в умовах війни – ти більше. Чи можна вибрати щось пристойне на суму, еквівалентну від кількох сотень до 900 доларів США (на теперішній момент 37 тисяч гривень)?

Експерти Інституту досліджень авторинку опрацювали масив даних оголошень з продажу автомобілів за третій квартал 2022 року, наданий агрегатором Automoto.ua, та склали рейтинг із 20 моделей з найнижчою середньою ціною.

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ТОП-20 найдешевших авто в Україні

Найдоступнішим автомобілем в Україні виявився «Запорожець» — ЗАЗ 968, з середньою ціною $332. При цьому вік цих моделей українського автопрому понад 35 років. Друге, третє та четверте місце зайняли «Москвичі»: 2140 (середній вік 38,8 року, $398), 412 (37,6 року, $400) та 2125 (середній вік 35,8 року, $453) відповідно.

ЗАЗ-968 – найдешевший вживаний автомобіль в Україні

П’яте місце зайняв наймасовіший легковий автомобіль радянського періоду — «копійка» ВАЗ 2101 (середній вік 42,3 року, середня ціна $550). Цей же автомобіль з кузовом універсал — ВАЗ 2102, який посів шосте місце у рейтингу, виявився в середньому на $50 дорожчий. Середній вік такої машини склав понад 41 рік.

На сьомій позиції серед найдоступніших за середньою ціною легковиком на українському авторинку розмістився ще один «Москвич» — вантажопасажирський ИЖ 2715 ($620, 32,1 року).

Восьме місце зайняла «класична» модель «Лади» — ВАЗ 2103 (середньою вартістю $650). При цьому «трійка» виявилася найстарішим автомобілем в переліку: 43 роки у середньому.

Колись «люксовий» «Москвич» 2141 зайняв дев’яте місце ($636, 30,7 року), а на десятому розмістився Renault 9. Найдешевша «іномарка» в цьому переліку коштує в середньому $700, а вік таких машин понад 32 роки.

Renault 9 – найдешевша «іномарка» в переліку найдешевших вживаних авто

Ще одна машина, виготовлена не на теренах колишнього СРСР, зайняла 11 місце: Fiat Uno ($712, 33,5 року). Конкурує вона зі ще однією «класичною» моделлю ВАЗ, що посіла 12 місце — «п’ятіркою» 2105 ($734, 33,4 року).

Наступна трійка так званих іномарок — це Fiat Regata ($750, 35 років), Volvo 340 ($750, 35,7 року) та Peugeot 309 ($782, 33,3 року), що зайняли місця з 13 по 15 відповідно.

Слідом за ними в рейтингу на 16-18 місцях розташувалися ВАЗ 2106 ($800, 34,5 року), ГАЗ 24 Волга ($800, 38,7 року) та ЗАЗ Таврія ($800, 22,7 року). Остання виявилася наймолодшим автомобілем у двадцятці найдешевших в Україні.

Французький Renault 11 вартістю $800 та середнім віком 32 роки зайняв 19 місце в топ-20, а замикає рейтинг Opel Ascona, з цінником $850 та віком 35,5 року.



Топ-20 найдешевших автомобілів на українському авторинку, їхня середня ціна та середній вік

Висновки Авто24

У першій половині топ-20 найдешевших автомобілів на українському авторинку лише одна так звана «іномарка», тобто машина, виготовлена не на території колишнього Радянського Союзу. У другій десятці таких вже більше: 6 із 10.

Середній вік 19 із 20 найдешевших моделей зі списку складає понад 30 років. Найдоступнішим виявився умовно український «Запорожець» ЗАЗ-968, а наймолодшою — «Таврія», з середнім віком «всього» 22,7 року.

Моделі, котрі потрапили до цього списку, можна назвати «спадком» радянського союзу, а також тривалого періоду дії заборон на імпорт (слід читати як умисне позбавлення українців права вибору автомобілів). До цього варто додати економічні фактори, а саме — порівняно невисоку купівельну спроможність населення та відсутність кредитної підтримки, й врешті отримуємо доволі значну частину автопарку, справді морально застарілого, який давно варто було б замінити на сучасніші, безпечніші, економніші та екологічніші автівки.

Раніше команда Інституту досліджень авторинку визначила, що імпортовані вживані легковики з-за кордону поступово заміщують застарілу частину автопарку українців, проте після скасування так званого «нульового» розмитнення цей процес зупинився.

Все це свідчить про те, що автомобільний ринок України потребує змін. Моделі, описані в цій публікації, повинні бути або виведені з експлуатації через поважний вік (та цілковите вичерпання ресурсу), або знаходитись в музеях чи приватних колекціях як ретро-машини. Але не перебувати у повсякденній експлуатації. Щоб ситуація почала змінюватися на краще, необхідно запроваджувати комплексні реформи.