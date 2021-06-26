Минуло 33 роки відтоді, як з конвеєру ВАЗа зійшла остання модифікація ВАЗ-2101, а сотні тисяч екземплярів "одинички" все ще бігають нашими дорогами. І при цьому парадокс – вже сьогодні жоден шанований автомузей не обходиться без "нуль першої" в експозиції.

Для початку конкретизуємо: існує автомобіль ВАЗ-2101, у нього також є рестайлінгові версії -21011 (двигун 1,3 л) і -21013 (двигун 1,2 л). Крім того, ВАЗ-21011 та ВАЗ-21013 відрізняються від -2101 дрібними деталями, і таких чимало.

Щиро кажучи, той рестайлінг 1974 р. був суто косметичний, відмінності “нуль одинадцятої” та “нуль тринадцятої” були в інших бамперах, оздобленні салону, модернізованій електриці та кількох дрібницях екстер’єру. Але через це з’явився термін “чиста нуль перша” - щоб можна було відрізняти ВАЗ-2101 суто в “нуль першому” обличчі та з рідним двигуном 1,2 л (64 к.с.).

ВАЗ-2101 поєднував у собі технологічність і актуальні на кінець 1960-х – середину 1970-х споживчі якості

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Насправді у ВАЗ-2101, як у соціальному явищі, ніякого феномену немає. Це просто технічно вдалий автомобіль, добре пристосований для умов експлуатації на поганих шляхах та з нерозвиненим сервісом. Масовий тираж – 4,85 млн за 1970 – 1988 рр. та висока надійність зумовили цій моделі багаторічну популярність. Багата історія цієї моделі варта того, щоб знати її краще.

Масовий вітчизняний автомобіль другої половини ХХ ст. міг бути іншим. В якості прототипу для виробництва на новому заводі у Тольятті державні мужі розглядали також задньомоторний VW Kafer і передньопривідний Renault 16. Але “Жук” на середину 1960-х був визнаним застарілим, а з французами, кажуть, “не домовилися”.

Fiat-124 був не єдиним кандидатом у прототипи для виробництва на ВАЗі. Найцікавішим був передньопривідний Renault 16. До речі, перший хетчбек у світі.

Щирі шанувальники класичних ВАЗів вважають прізвисько “копійка” образливим. Тим більше в пору популярності моделі такого слова ніхто не вживав. Тоді ВАЗ-2101 називали “Жигулі”, “Жигуль”, “нуль перша”, “одиничка”. Ім’я “копійка” з’явилося вже наприкінці ХХ століття, причому автомобільні журналісти, історики й мовознавці дотепер не можуть однозначно визначити етимологію назви.

ВАЗ-2101 не був повним клоном Fiat-124. У своєму первинному вигляді Fiat не годився до вітчизняних умов експлуатації – це показали перші ж дні випробувань “італійки” на полігоні та дорогах. Радянські конструктори спільно з італійськими колегами протягом чотирьох років модернізували й узгоджували конструкцію майбутніх “Жигулів”

Коли рішення щодо Fiat 124 було прийнято, кілька десятків “Фіатів” прибуло до Союзу для випробувань. Їх перші результати були сумними

Близько 800 удосконалень відрізняє ВАЗ-2101 від Fiat-124. Головні відмінності: більш сучасний двигун з горішнім розподільчим валом, комфортабельна і витривала задня підвіска на п’яти тягах та нова гальмівна система. Кузов було підсилено.

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На світовому ринку ВАЗ-2101 продавали під брендом Lada, моделі називалися цифровими індексами (за об’ємом двигуна) з додатковою літерою за необхідністю. Вимовити слово “Жигулі” (до речі, тюркського походження) більшість іноземців без помилок не могли, до того ж багатьма мовами воно було співзвучно із позначенням певних асоціальних елементів. Тільки у 1976 р. в Європі, Азії та обох Америках було продано 300 000 екземплярів Lada 1200 та її версій.

Для ринків Великої Британії та інших країн з лівостороннім рухом випускали ВАЗ-2101 з правим розташуванням керма.

ВАЗ-2101 з правим кермом випускалася для ринків Великої Британії та інших країн з лівостороннім рухом

Рекомендація Авто24

Експерти у сфері автомобільного ретро справді відзначають певний парадокс. Автомобіль, все ще присутній на вторинному авторинку в якості доступного транспорту для невибагливих споживачів, вже має попит як предмет колекціонування – адже ВАЗ-2101 за класифікацією ретроманів – як мінімум, янгтаймер. Певна частина громадян хоче мати “Жигулі” як машину “для душі”, на якій можна кататися час від часу, отримуючи задоволення від керування. Від себе додамо, що “одиничка” зручна як машина вихідного дня ще й тому, що вона достатньо надійна, аби служити одночасно і запасним автомобілем у родині – наприклад, на випадок тривалого ремонту основної машини.

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