Популярних раніше "вісімок" стає все менше на дорогах, хоча добре збережений екземпляр досі ціниться на ринку.

ВАЗ-2108 “Спутник”, він ж Lada Samara започаткував нову генерацію масових радянських автомобілів. Для 1984 року це був новий рівень технологій, надійності та практичності.

На фоні кубічних форм “Жигулів” дизайн ВАЗ-2108 був вражаючим: динамічний профіль, гнуте скло боковин, відсутність “підвіконня” на бортах, величезні бампери

Історія

Роботу над власним передньопривідним автомобілем АвтоВАЗ почав вже через рік після запуску у масове виробництво в ВАЗ-2101. Яким би чудовим не був її прототип Fiat 124, фахівцям було ясно, що майбутнє у масовому сегменті – за технологічним і дешевим у виробництві переднім приводом. На завершальному етапі проектування в роботах по доведенню нової моделі брала німецька фірма Porsche.

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На базі систем і агрегатів “вісімки” фактично були створені кілька сімейств ВАЗівської продукції: сімейство “Самара-2”, усі “десятки”, їхня модернізована версія “Пріора”, “Калина” і “Гранта” – аж до приходу у Тольятті альянсу Renault-Nissan з його “логанівською” платформою В0. Сам ВАЗ-2108 випускався аж до 2004 року.

Такого напису ніколи не було на моторах серійних ВАЗ-2108, але ніде правди діти: пересічні радянські громадяни мали доступ до технологій Porsche

Особливості ВАЗ-2108:

Це був етапний автомобіль, з покоління 1960-х (сімейства ВАЗ-2101/2105) відразу у покоління 1980-х.

Це був перший серійний автомобіль в країні, побудований за прогресивною концепцією переднього приводу з поперечним розташуванням двигуна. Ця схема домінує у світі й досі.

Саме через “вісімку” затримали запуск у серію запорізької “Таврії”. Запорізький автомобіль був готовий до виробництва раніше “Спутника”, адже не можна було допустити, щоб передову передньопривідну модель першим запустив у серію не флагман автопрому – об’єднання “АвтоВАЗ”.

Під брендом Lada Samara “вісімка” жваво продавалася у Європі, причому навіть у розвинених країнах

Характеристики

Машину створювали для збуту у тому числі і за кордоном, тому її характеристики у середині 1980-х відповідали світовому рівню. Але радянський споживач перш за все був вражений не швидкістю (автобанів в нас тоді не було) і економічністю (бензин був дешевий, а іноді і безкоштовний).

Радянські автолюбителі прозвали “вісімку” зубилом – за клиноподібний профіль кузова.

Чим ВАЗ-2108 вразив споживача

Двоє дверцят у салоні може мати не лише “Запорожець”. Відсутність задніх дверей справді вважалася в СРСР великим недоліком, власне, відгомін цього стереотипу в Україні живий і досі;

Нова модель може бути у чомусь гірше старої. Автогурмани того часу з подивом відзначали, що м’який пластик оздоблення салону і відсутність вібрацій на органах керування у старої доброї ВАЗ-2106 набагато приємніші, аніж оздоблення і колихання важеля МКП у суперсучасної “вісімки”;

Вітчизняний автомобіль може бути не лише “нестаріючим” і утилітарним, а у чомусь і стильним. Автолюбителі, які у 1984-му вже забули стильний інтер’єр 408-го і виразний стайлінг “двадцять першої “Волги”, були вражені дизайном передніх крісел, керма і торпедо “вісімки”.

Виявляється, двигуна на холостих обертах може бути не чути зовсім. Через це для незвичних до такого дива вітчизняних водіїв зробили реле блокування стартера, яке дозволяло повторне увімкнення стартера лише після повернення ключа запалювання у положення “Все виключено”.

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Через одну деталь новенька машина може простоювати місяцями. Комутатор – прокляття власників “Самар” перших років випуску. Ця невеличка коробочка з електронікою, яка керувала запаленням ВАЗ-2108, спочатку часто виходила з ладу – а придбати її не можна в принципі. Рятувала велика кількість інженерів в тодішньому суспільстві – електронні блоки паяли самотужки, копіюючи форму сигналу з екрана осцилографа.

Карбюратор теж може бути прокляттям. Звісно, із комутатором не зрівняти, але ліцензійний Solex засмічувався непристойно часто. Чистити його жиклери могли навіть ті власники “вісімки”, що носили окуляри і краватку. Якщо чесно, даний карб був дуже вдалим, забезпечував динаміку та малий апетит машини, але на лихо мав жиклери з дуже малим діаметром – вони й забивалися брудом.

Через міцний кузов з великим коефіцієнтом жорсткості “восьма” модель – найбільш шанована гонщиками у різних дисциплінах автоспорту

Тюнінг

У вільні від забобонів 1990-ті видавалися цілі каталоги запчастин для тюнінгу “вісімки” та її похідних. Сьогодні більшість прийомів прокачування “зубила” неактуальні, в ходу хіба що легкосплавні диски з негативним вилетом та різного роду накладки на торпедо, яке потроху тріскається від часу.

“Вісімка” у доброму стані нині – справжня рідкість. За словами перекупникив, три двері аж ніяк не знижують ціну у порівнянні із п’ятидверною “дев’яткою”

Однак, той, хто надумає купувати ВАЗ-2108 сьогодні, має розуміти, що деякі її особливості не виправити ніяким тюнінгом:

Все менше якісних запчастин можна знайти у продажу. Хоча рятує те, що модель продавалася у Європі і тамтешні виробники випускали комплектуючі до Lada Samara;

Рівень активної і пасивної безпеки. Звичайно, на “вісімці” не буде ані ABS, ані ESP. І не дай Боже трапиться ДТП, кузов не погасить енергію удару так, як це зроблять більш сучасні машини;

Фізичне зношення абсолютної більшості екземплярів. Трьохдверний кузов в певних колах асоціюється із активною їздою, мало не з купе. Тому саме ця версія “Самар” найбільше страждає в руках молодих драйверов.

Однак, остання обставина не завадить при потребі і при нагоді придбати вживаний ВАЗ-2108 тому, кому потрібен надійний і практичний автомобіль за невеликі гроші.

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