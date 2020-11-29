Популярных ранее "восьмерок" становится все меньше на дорогах, хотя хорошо сохранившийся экземпляр до сих пор ценится на рынке.

ВАЗ-2108 "Спутник", он же Lada Samara основал новое поколение массовых отечественных автомобилей. Для 1984 года это был новый уровень технологий, надежности и практичности.

На фоне кубических форм "Жигулей" дизайн ВАЗ-2108 был впечатляющим: динамичный профиль, гнутые стекла боковин, отсутствие "подоконника" на бортах, массивные бамперы

История

Работу над собственным переднеприводным автомобилем ВАЗ начал уже через год после запуска в массовое производство "копейки". Каким бы замечательным ни был ее прототип Fiat 124, специалистам было ясно, что будущее в массовом сегменте – за технологичным и дешевым в производстве передним приводом. На завершающем этапе проектирования в работах по ВАЗ-2108 принимала участие фирма Porsche.

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На базе систем и агрегатов "восьмерки" фактически были созданы несколько семейств ВАЗовской продукции: семейство "Самара-2", все "десятки", их модернизированная версия "Приора", "Калина" и "Гранта" – вплоть до прихода в Тольятти альянса Renault-Nissan с его "Логановской" платформой В0. Сам ВАЗ-2108 выпускался вплоть до 2004 года.

Такой надписи никогда не было на моторе серийных ВАЗ-2108, но факт: у советских граждан в массовом порядке был доступ к технологиям Porsche.

Особенности ВАЗ-2108:

Это был этапный автомобиль, из поколения 1960-х (семейства ВАЗ-2101/2105) сразу в поколение 1980-х.

Это был первый серийный автомобиль в стране, построенный по прогрессивной концепции переднего привода с поперечным расположением двигателя. Эта схема доминирует в мире до сих пор.

Именно из-за "восьмерки" задержали запуск в серию запорожской "Таврии". Украинский автомобиль был готов к производству раньше "Спутника", но нельзя было допустить, чтобы передовую переднеприводную модель первым запустил в серию не флагман автопрома – объединение "АвтоВАЗ".

Под брендом Lada Samara "восьмерка" живо продавалась в Европе, причем даже в развитых странах

Характеристики

Машину создавали для сбыта в том числе и за рубежом, поэтому ее характеристики в середине 1980-х соответствовали мировому уровню. Но советский потребитель прежде всего был поражен не скоростными характеристиками (автобанов у нас тогда не было) и экономичностью (бензин был дешевый, а иногда и бесплатный).

Советские автолюбители прозвали "восьмерку" зубилом

Чем ВАЗ-2108 поразил потребителя

Две двери в салоне может быть не только у "Запорожца". Отсутствие задних дверей действительно считалось в СССР большим недостатком, собственно, отголосок этого стереотипа в Украине жив и до сих пор;

Новая модель может быть в чем-то хуже старой. Автогурманы тех пор с удивлением отмечали, что мягкий пластик отделки салона и отсутствие вибраций на органах управления в старой доброй ВАЗ-2106 гораздо приятнее, чем жесткая отделка и подрагивание рычага МКП в суперсовременной "восьмерке";

Отечественный автомобиль может быть не только "нестареющим" и утилитарным, а в чем-то и стильным. Автолюбители, которые в 1984-м уже забыли стильный интерьер 408-го и выразительный стайлинг "двадцать первой" Волги", были поражены дизайном передних кресел, руля и торпедо "восьмерки".

Оказывается, двигателя на холостых оборотах может быть не слышно совсем. Поэтому для непривычных к такому чуду отечественных водителей сделали реле блокировки стартера. Оно позволяло повторное включение стартера только после возвращения ключа зажигания в положение "Все выключено".

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Из-за одной детали новая машина может простаивать месяцами. Коммутатор – проклятие владельцев «Самар» первых годов выпуска. Эта небольшая коробочка с электроникой, которая управляла зажиганием ВАЗ-2108, поначалу часто выходила из строя – а приобрести ее было нельзя в принципе. Спасало большое количество инженеров в тогдашнем обществе – электронные блоки паяли самостоятельно, копируя форму сигнала с экрана осциллографа.

Карбюратор тоже может быть проклятием. Конечно, с коммутатором не сравнить, но лицензионный Solex засорялся неприлично часто. Чистить его жиклеры умели даже владельцы "восьмерки", носившие очки и галстук. Если честно, данный карб был очень удачным, обеспечивал динамику и малый аппетит машины, но к несчастью имел жиклеры с очень малым диаметром – они и забивались грязью.

Из-за прочного кузова с большим коэффициентом жесткости "восьмая" модель – наиболее почитаемая гонщиками в разных дисциплинах автоспорта

Тюнинг

В свободные от предрассудков 1990-е издавались целые каталоги запчастей для тюнинга "восьмерки" и ее производных. Сегодня большинство приемов прокачки "зубила" неактуальны, в ходу разве что легкосплавные диски с отрицательным вылетом и разного рода накладки на торпедо, понемногу трескающегося от времени.

Показательно, что к "восьмеркам" и других "Самарам" почти не применяется правило апгрейда – тюнинга, который призван осовременить морально устаревшую машину. Потому что "восьмерка" поныне принципиально не отстает от более свежих моделей – даже переделать ее под инжектор можно без привлечения иномарочный запчастей, ведь с впрыском она также выпускалась серийно.

"Восьмерка" в хорошем состоянии сейчас – настоящая редкость. По словам перекупщиков, три двери отнюдь не снижают цену по сравнению с пятидверной "девяткой"

Однако, тот, кто надумает покупать ВАЗ-2108 сегодня, должен понимать, что некоторые ее особенности не исправить никаким тюнингом:

Все меньше качественных запчастей в продаже. Хотя спасает то, что модель продавалась в Европе и тамошние производители выпускали комплектующие к Lada Samara;

Уровень активной и пассивной безопасности. Конечно, на "восьмерке" не будет ни ABS, ни ESP. И не дай Бог случится ДТП, кузов не погасит энергию удара так, как это сделают более современные машины;

Физический износ абсолютного большинства экземпляров. Трехдверный кузов в определенных кругах ассоциируется с активной ездой, чуть ли не с купе. Поэтому именно эта версия "Самар" больше всего страдает в руках молодых горячих драйверов.

Однако, последнее обстоятельство не помешает при необходимости и при случае приобрести подержанный ВАЗ-2108 тому, кому нужен надежный и практичный автомобиль за небольшие деньги.

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