Прошло 33 года с тех пор, как с конвейера ВАЗа сошла последняя модификация ВАЗ-2101, а сотни тысяч ее экземпляров все еще бегают по нашим дорогам. И при этом парадокс – уже сегодня ни один уважаемый автомузей не обходится без "ноль первой" в экспозиции.

Для начала конкретизируем: есть автомобиль ВАЗ-2101 и есть его фейслифтинговые версии -21011 (двигатель 1,3 л) и -21013 (двигатель 1,2 л). Кроме того, ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013 отличаются от -2101 мелкими деталями, и таких немало.

С сегодняшней точки зрения тот рестайлинг 1974 г. был чисто косметический, различия "ноль одиннадцатой" и "ноль тринадцатой" были в других бамперах, отделке салона, модернизированном электрооборудовании и нескольких мелочах экстерьера. Но из-за этого появился термин "чистая ноль первая” – чтобы можно было отличать ВАЗ-2101 в сугубо "ноль первом" обличье и с родным двигателем 1,2 л (64 л.с.).

ВАЗ-2101 сочетал в себе технологичность и актуальные на конец 1960-х – середину 1970-х потребительские качества

Читайте также: Кабриолеты, которых мы не дождались: “копейка”, С4 и "Москвич Турист"

На самом деле, в ВАЗ-2101 как в социальном явлении никакого феномена нет. Это просто технически удачный автомобиль, хорошо приспособленный для эксплуатации в условиях плохих дорог и неразвитого сервиса. Массовый тираж – 4,85 млн. за 1970 – 1988 гг. и высокая надежность обусловили этой модели многолетнюю популярность. Богатая история этой модели стоит того, чтобы знать ее лучше.

Массовый отечественный автомобиль второй половины ХХ ст. мог быть другим. В качестве прототипа для производства на новом заводе в Тольятти государственные мужи рассматривали также заднемоторный VW Kafer и переднеприводный Renault 16. Но "Жук" на середину 1960-х был признан устаревшим, а с французами, говорят, "не договорились".

Fiat-124 был не единственным кандидатом в прототипы для производства на ВАЗе. Самым интересным был переднеприводный Renault 16. Кстати, первый хэтчбек в мире.

Истинные поклонники классических ВАЗов считают прозвище “копейка” оскорбительным. Тем более, в пору популярности модели такого слова никто не употреблял. Тогда ВАЗ-2101 называли "Жигули", "Жигуль”, "ноль первая", "единичка". Имя "копейка" появилось уже в конце ХХ века, причем автомобильные журналисты, историки и языковеды до сих пор не могут однозначно определить этимологию названия.

ВАЗ-2101 не была клоном Fiat-124. В своем первоначальном виде Fiat не годился для отечественных условий эксплуатации – это показали первые дни испытаний "итальянки" на полигоне и дорогах. Советские конструкторы совместно с итальянскими коллегами в течение четырех лет модернизировали и согласовывали конструкцию будущих "Жигулей".

Когда решение о Fiat 124 было принято, несколько десятков "Фиатов" прибыло в Союз для испытаний. Их первые результаты были печальными

Около 800 усовершенствований отличает ВАЗ-2101 от Fiat-124. Главные отличия: более современный двигатель с верхним распределительным валом, комфортабельная и выносливая задняя подвеска на пяти тягах и новая тормозная система. Кузов был усилен.

Также интересно: Где можно было купить "Жигули" с "автоматом"

На мировом рынке ВАЗ-2101 продавали под брендом Lada, модели именовались цифровыми индексами (по объему двигателя) с дополнительной буквой при необходимости. Произнести слово "Жигули" (кстати, тюркского происхождения) большинство иностранцев без ошибок не могли, к тому же на многих языках оно было созвучно с обозначением определенных асоциальных элементов. Только в 1976 г. в Европе, Азии и обеих Америках было продано 300 тысяч экземпляров Lada 1200 и ее версий.

Для рынков Великобритании и других стран с левосторонним движением выпускали ВАЗ-2101 с правым расположением руля.

Lada 1200 с правым рулем выпускалась для рынков Великобритании и других стран с левосторонним движением

Рекомендация Авто24

Эксперты в сфере автомобильного ретро действительно отмечают определенный парадокс. Автомобиль, все еще присутствующий на вторичном авторынке в качестве доступного транспорта для непритязательных потребителей, уже пользуется спросом как предмет коллекционирования. Ведь ВАЗ-2101 по классификации ретроманов – как минимум, янгтаймер. Определенная часть граждан желает иметь “Жигули” как машину “для души”, на которой можно кататься время от времени, получая удовольствие от управления. От себя добавим, что “единичка” удобна как машина выходного дня еще и потому, что она достаточно надежна, чтобы служить одновременно и запасным автомобилем в семье – например, в случае длительного ремонта основной машины.

Читайте также: “Зубило”: чем запомнился ВАЗ-2108