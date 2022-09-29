ТОП-20 самых дешевых подержанных автомобилей в Украине.

Спрос на самые дешевые автомобили есть всегда, а в условиях войны – тем больше. Можно ли выбрать что-нибудь приличное на сумму, эквивалентную от нескольких сотен до 900 долларов США (на данный момент 37 тысяч гривен)?

Эксперты Института исследований авторынка проработали массив данных объявлений по продаже автомобилей за третий квартал 2022 года, предоставленный агрегатором Automoto.ua, и составили рейтинг из 20 моделей с самой низкой средней ценой.

Также интересно как изменились цены на подержанные авто в Украине.

ТОП-20 самых дешевых авто в Украине

Самым доступным автомобилем в Украине оказался “Запорожец” – ЗАЗ 968, со средней ценой $332. При этом возраст этих моделей украинского автопрома более 35 лет. Второе, третье и четвертое место заняли “Москвичи”: 2140 (средний возраст 38,8 лет, $398), 412 (37,6 лет, $400) и 2125 (средний возраст 35,8 лет, $453) соответственно.

ЗАЗ-968 – самый дешевый подержанный автомобиль в Украине.

Пятое место занял самый массовый легковой автомобиль советского периода – “копейка” ВАЗ 2101 (средний возраст 42,3 года, средняя цена $550). Этот же автомобиль с кузовом универсал – ВАЗ 2102, занявший шестое место в рейтинге, оказался в среднем на $50 дороже. Средний возраст такой машины составил более 41 года.

На седьмой позиции среди самых доступных по средней цене легковушке на украинском авторынке разместился еще один “Москвич” — грузопассажирский ИЖ 2715 ($620, 32,1 года).

Восьмое место заняла “классическая” модель “Лады” – ВАЗ 2103 (средней стоимостью $650). При этом “тройка” оказалась самым старым автомобилем в перечне: 43 года в среднем.

Когда-то “люксовый” “Москвич” 2141 года занял девятое место ($636, 30,7 года), а на десятом разместился Renault 9. Самая дешевая “иномарка” в этом перечне стоит в среднем $700, а возраст таких машин более 32 лет.

Renault 9 – самая дешевая “иномарка” в перечне самых дешевых подержанных авто

Еще одна машина, изготовленная не на территории бывшего СССР, заняла 11 место: Fiat Uno ($712, 33,5 года). Конкурирует она с еще одной “классической” моделью ВАЗ, занявшей 12 место — “пятеркой” 2105 ($734, 33,4 года).

Следующая тройка так называемых иномарок – это Fiat Regata ($750, 35 лет), Volvo 340 ($750, 35,7 года) и Peugeot 309 ($782, 33,3 года), занявшие места с 13 по 15 соответственно.

Следом за ними в рейтинге на 16-18 местах расположились ВАЗ 2106 ($800, 34,5 года), ГАЗ 24 Волга ($800, 38,7 года) и ЗАЗ Таврия ($800, 22,7 года). Последняя оказалась самым молодым автомобилем в двадцатке самых дешевых в Украине.

Французский Renault 11 стоимостью $800 и средним 32 года занял 19 место в топ-20, а замыкает рейтинг Opel Ascona, с ценником $850 и возрастом 35,5 года.

Топ-20 самых дешевых автомобилей на украинском авторынке, их средняя цена и средний возраст

Висновки Авто24

В первой половине топ-20 самых дешевых автомобилей на украинском авторынке только одна так называемая “иномарка”, то есть машина, изготовленная не на территории бывшего Советского Союза. Во второй десятке таких уже больше: 6 из 10.

Средний возраст 19 из 20 самых дешевых моделей из списка составляет более 30 лет. Самым доступным оказался условно украинский Запорожец ЗАЗ-968, а самой молодой — Таврия, со средним возрастом всего 22,7 года.

Попавшие в этот список модели можно назвать “наследством” советского союза, а также длительного периода действия запретов на импорт (следует считать как умышленное лишение украинцев права выбора автомобилей). К этому стоит добавить экономические факторы, а именно сравнительно невысокую покупательную способность населения и отсутствие кредитной поддержки, и наконец получаем довольно значительную часть автопарка, действительно морально устаревшего, который давно стоило бы заменить современными, более безопасными, экономичными и экологичными автомобилями.

Ранее команда Института исследований авторынка определила, что импортируемые легковушки из-за рубежа постепенно замещают устаревшую часть автопарка украинцев, однако после отмены так называемого “нулевой” растаможки этот процесс остановился.

Все это свидетельствует о том, что автомобильный рынок Украины нуждается в изменениях. Модели, описанные в этой публикации, должны быть либо выведены из эксплуатации через почтенный возраст (и полное исчерпание ресурса), либо находиться в музеях или частных коллекциях как ретро-машины. Но не находиться в повседневной эксплуатации. Чтобы ситуация стала меняться к лучшему, необходимо проводить комплексные реформы.