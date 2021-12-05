Как вы думаете, какая наиболее редкая серийная модель ВАЗ? За этот титул могут посоревноваться несколько машин, но один из самых реальных претендентов – ВАЗ-2103. День рождения которого, кстати, некоторые фаны отмечают сегодня, 5 декабря.

Фанаты считают эту модель одной из самых красивых в отечественной автомобильной истории: сдержанный стиль с классическим профилем, обильная отделка хромом, подобранная цветовая гамма интерьера. Да, даже салон тщательно продуман с точки зрения дизайна и комфорт пассажирам обеспечивался незаурядный.

В кругах ретроманов "Жигули" ВАЗ-2103 считаются одним из самых стильных отечественных автомобилей

Неординарными в свое время были и технические характеристики – динамика, экономичность, межсервисный интервал и общий ресурс полностью соответствовали мировым стандартам начала 1970-х. Словом, это была первая модель повышенной комфортности и неформальное название “люкс” поначалу закрепилось за ней даже в официальных печатных изданиях.

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В начале 1970-х такой интерьер с коврами и велюром был слишком роскошным как для массового семейного автомобиля

Что касается дня рождения ВАЗ-2103, то по информации клуба Lada History Club, который консультировал нас при подготовке этой статьи, на самом деле первые товарные экземпляры были собраны 1 сентября 1972 года.

“Тройка” действительно выпускалась меньше, чем любая модель семейства “Жигули”. Но период выпуска (1972-1984 гг.) все равно был немаленьким, и за эти 12 лет машина получала некоторые усовершенствования. Это были изменения, связанные как с требованиями локальных рынков зарубежных стран, так и с плановой модернизацией модельного ряда.

Трижды ВАЗ-2103 получала изменения во внешности, согласно которым вазоведы и классифицируют поколение этой модели.

Глухарь (01.09.1972 – 05.1973)

Передняя панель кузова под хромированным грилем радиатора глухая – нет вентиляционных отверстий. Среди других отличий – светотехника итальянского производства Carello, Marelli или Stars, зеркало Vitaloni, большое количество хрома в салоне – ободки приборов , крепление ручек на потолке. Мягкие подлокотники на дверях могли быть нескольких производителей с незначительными, но заметными отличиями: Gallital или Stars.

Терка (06.1973 – 01.1975)

25 проемов под хромированной облицовкой радиатора были сгруппированы в пять групп по пять проемов. Переход произошел на номерах кузова после 24000. Многие импортные детали из капиталистических стран заменили отечественными или производства соцстран. Именно в "терках" в корпусе воздушного фильтра двигателя до последнего устанавливался дополнительный фильтр системы вентиляции картера. В 1975 году на следующей версии "тройки" этот допфильтр был отменен.

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Поздняя (01.1975 – 01.1984)

На панели передка 25 проемов заменили двумя широкими – эта кузовная деталь стала унифицированной с моделью ВАЗ-2106, которую начали выпускать параллельно с “тройкой”. Тогда же стала другой фактура приборной панели. С 1975 года электровентиляторы радиатора начали ставить на все без исключения “тройки”, в 1980 г. на трамблере начали устанавливать вакуум-корректор угла опережения зажигания. В 1976 г. номер кузова переехал с правой части в коробку воздухопритока.

“Тройки” первых лет выпуска были с целым набором особенностей



Отрадно, что одна из ранних машин ВАЗ-2103 с глухим передком есть в Украине. Она хорошо отреставрирована и владеет ею известный коллекционер, житель Киева.

В заключение нужно отметить, что до "настоящей" ВАЗ-2103 завод выпускал переходную модель ВАЗ-2103В. Литера В означала "временная", и это была фактически ВАЗ-2103 с интерьером 2101. Но эта суперредкая машина стоит отдельного рассказа, к которому мы еще вернемся.

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