Як ви думаєте, яка найбільш рідкісна серійна модель "Жигулів"? За цей титул можуть позмагатися кілька машин, але один з найреальніших претендентів – ВАЗ-2103. Який, до речі, святкує день народження 5 грудня.

Фанати вважають цю модель однією з найкрасивіших у вітчизняній автомобільній історії: стриманий стиль с класичним профілем, щедре оздоблення хромом, підібрана кольорова гама інтер’єру. Так, навіть салон ретельно продуманий з точки зору дизайну, і комфорт пасажирам забезпечувався неабиякий.

У колах ретроманів “Жигулі” ВАЗ-2103 вважаються одним з найбільш стильних вітчизняних автомобілів

Неординарними для свого часу були й технічні характеристики – динаміка, економічність, міжсервісний інтервал та загальний ресурс цілком відповідали світовим стандартам початку 1970-х. Одне слово, це була перша модель “підвищеної комфортності” і в народі неформальна назва “люкс” попервах закріпилася за нею навіть в офіційних друкованих виданнях.

Читайте також: Хто придумав автомобіль “Жигулі”

На початку 1970-х такий інтер’єр із килимами та велюром був занадто розкішним як на масовий сімейний автомобіль

“Трійка” справді випускалася менше, ніж будь-яка модель сімейства “Жигулів”. Але період випуску (1972 – 1984 рр.) все одно був чималеньким, і за ці 12 років машина отримувала деякі вдосконалення. Це були зміни, пов’язані як із вимогами локальних ринків зарубіжних країн, так і з плановою модернізацією модельного ряду.

Тричі ВАЗ-2103 отримувала зміни у зовнішності, за якими вазоводи і класифікують покоління цієї моделі.

Глухар (05.12.1972 – 05.1973)

Передня панель кузову під хромованим грилем радіатора глуха – не має жодних вентиляційних отворів. Серед інших відмінностей – світлотехніка італійського виробництва Carello, Marelli або Stars, дзеркало Vitaloni, велика кількість хрому у салоні – обідки приладів та дефлекторів повітря на торпедо, кріплення ручок на стелі. М’які підлокітники на дверях могли бути кількох виробників з незначними, але помітними відмінностями: Gallital або Stars.

Тертка (06.1973 – 03.1975)

25 прорізів під хромованим облицюванням радіатора були згруповані у п’ять груп по п’ять прорізів. Перехід відбувся на номерах кузову після 24000. Кількість імпортних деталей з капіталістичних країн замінили вітчизняними або виробництва соцкраїн. У корпусі повітряного фільтра двигуна не стало окремого фільтра системи вентиляції картера.

Читайте також: У чому різниця між “Жигулі” та “Лада”

Пізня (06.1975 – 09.1984)

На панелі передка 25 прорізів замінили двома широкими – ця кузовна деталь стала уніфікованою з ВАЗ-2106, який почали випускати паралельно з “трійкою”. Блок циліндрів двигуна у середині 1975 року змінився, у нього припинили ставити гільзи та перенесли номер з передньою на бічну частину. Тоді ж стала іншою фактура панелі приладів. Електровентилятори радіатора почали ставити на всі без винятку “трійки”, на трамблері почали встановлювати вакуум-коректор кута запалювання.

”Трійки” перших років випуску мали цілий набір особливостей



Цікаво, що одна з ранніх машин ВАЗ-2103 з глухим передком є в Україні. Вона добре відреставрована і володіє нею відомий колекціонер, мешканець Києва.



Насамкінець треба відзначити, що до 5 грудня 1972 року завод випускав попередницю трійки – перехідну ВАЗ-2103В. Літера В значила “временная”, і це була фактично “одиничка” ВАЗ-2101 у кузові 2103. Точніше навіть сказати, і каркас кузову був “копійчин”, але з оперенням та оформленням “трійки”. Але ця надцікава машина варта окремої розповіді, до якої ми ще повернемося.

Читайте також: Зубило: чим запам’ятався ВАЗ-2108