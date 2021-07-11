"Жигулі" - це автомобіль, який зробив споживчу революцію на одній шостій частині суші. А хто, власне, його придумав?

Звичайно, нічого революційного в “Жигулях” першого покоління не було – це був типовий для свого часу сімейний автомобіль, досить практичний і надійний. Революційною для тієї країни була ідея зробити цю машину масовою і більш-менш доступною для широких кіл населення.

Перший мільйон “Жигулів” зробили за три роки – наприкінці 1973-го, другий мільйон – вже за півтора роки

Якщо починати здалеку, то спочатку “Жигулі” придумали керівники СРСР. Вони були стурбовані великою кількістю зайвих грошей, що накопичилися у населення на банківських рахунках – тоді це називалося “ощадною книжкою”. Для економіки було не дуже корисно, що мільйони мертвим тягарем лежать “на книжці”. І економісти запропонували дати народові дорогу і привабливу іграшку – доступний автомобіль. Чому іграшку?

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Тому що в якості транспортного засобу машина пересічному радянському громадянинові була не дуже потрібна: маршрутами громадського транспорту були охоплені усі міста і села. А там, де тролейбуси, трамваї та автобуси не ходили, все одно не можна було проїхати на жодному легковику.

Попутно малося на увазі, що новий продукт може приносити в казну жадану валюту – якщо продавати машину за кордон. Тому особливу увагу хотіли приділяти якості складання авто та актуальності його споживчих якостей.

“Жигулями” називали всі моделі ВАЗ першого, задньопривідного сімейства в СРСР. “Ладами” їх називали за кордоном

Власне, масові легкові автомобілі в країні на той час вже вироблялися: “Запорожці” та “Москвичі”. Але перші були надто дрібними, а других бракувало за кількістю. Були певні суперечки щодо конструкції машини: одні начальники пропонували спроєктувати свою, інші хотіли придбати готову машину разом з ліцензією і заводом. Перемогли другі, хоча першим, щоб не ображалися, теж допомогли – дали кошти на реконструкцію двом заводам, що випускали “Москвичі”.

Наступними авторами “Жигулів” були італійці. Бо врешті-решт “батьки” радянської економіки зупинилися на моделі Fiat 124 в якості прототипу. Тим більше фіатівці взялися не лише продати технічну документацію на свій “124-тий”, а й укомплектувати усім необхідним завод для його виробництва і під своїм керуванням запустити конвеєр.

“Жигулі” відрізняли від Fiat 124 більш як 800 вдосконалень. Зовнішніх змін було небагато (на фото ВАЗ праворуч)

Наступними винаходили “Жигулі” вітчизняні інженери. Ще до підписання контракту з Fiat’ом вони почали діставати італійських колег вимогами вдосконалити Fiat 124. Італійці опиралися, наші не здавалися – і за це їм низький уклін. Якби не наполегливість вітчизняних конструкторів, наші “Жигулі” мали б недовговічні “фіатівські” гальма з ресурсом колодок близько 5 тис. км, дивовижну задню підвіску з реактивною трубою за зразком ГАЗ-АА “полуторка”, тендітний кузов, ніжну МКП, слабку пічку та архаїчний нижньовальний двигун з максимальним об’ємом 1,3 л. Всього у Fiat 124 внесли близько 800 удосконалень.

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А далі право винаходити “Жигулі” дали народові – на всю країну оголосили конкурс, яким людям доручили вигадати ім’я для майбутньої машини. Пропозицій були сотні, в тому числі доволі сміливі, наприклад, ВИЛ-100 (Владимир Ильич Ленин, 100 років), “Іскра”, “Авангард”, “Фіалка”, “Сокол”, “Атаман”... Але обрали нейтральне географічне ім’я “Жигулі” – від імені розташованих неподалік Тольятті Жигулівських гір. Запропонували це слово відразу декілька громадян. Переможці отримали нагороду – автомобілі.

На машинах для внутрішнього ринку писали “Жигули”, на експортних – Lada

Попутно цей конкурс допоміг обрати “Жигулям” експортне ім’я – “Лада”. Воно легко читалося у будь-якій транслітерації та не викликало негативних емоцій, як співзвучні з “Жигулями” жигало та жиган.

Так ВАЗ-2101 став “Жигулями”. А “одиничкою”, “копійкою”, “нуль першою”, “Жигулем” та “Жигою” він став пізніше. Певно, колись 2101 почнуть називати раритетом і музейною цінністю, але відбудеться це не скоро – надто велика кількість цих машин все ще бігає нашими дорогами.

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