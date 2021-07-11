"Жигули" - автомобиль, который сделал потребительскую революцию на одной шестой части суши. А кто, собственно, их придумал?

Конечно, ничего революционного в самих ВАЗах первого поколения не было – это был типичный для своего времени семейный автомобиль, практичный и надежный. Революционной для той страны была идея сделать эту машину массовой и более или менее доступной для широких кругов населения.

Первый миллион “Жигулей” сделали за три года – в конце 1973-го, второй миллион – уже через полтора года

Если начинать издалека, то сначала “Жигули” придумали руководители СССР. Они были обеспокоены большим количеством лишних денег, которые накопились у населения на банковских счетах – тогда это называлось “сберегательной книжкой”. Для экономики было не очень полезно, что миллионы мертвым грузом лежат “на книжке”. И экономисты предложили дать народу дорогую и привлекательную игрушку – доступный автомобиль. Почему игрушку?

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Потому что в качестве транспортного средства машина рядовому советскому гражданину была не очень нужна: маршрутами общественного транспорта были охвачены все города и села. А там, где троллейбусы, трамваи и автобусы не ходили, все равно нельзя было проехать ни на одной легковушке. Попутно подразумевалось, что новый продукт может приносить в казну желанную валюту – если продавать машину за границу. Поэтому особое внимание хотели уделять качеству сборки авто и актуальности его потребительских качеств.

“Жигулями” называли все модели ВАЗ первого, заднеприводного семейства. За рубежом их называли “Лада”

Собственно, массовые легковые автомобили в стране к тому времени уже производились: “Запорожцы” и “Москвичи”. Но первые были слишком мелкими, а вторых недоставало по количеству. Были определенные споры относительно конструкции машины: одни начальники предлагали спроектировать свою, другие хотели купить готовую машину вместе с лицензией и заводом. Победили вторые, хотя первым, чтобы не обижались, тоже помогли – дали средства на реконструкцию двух заводов, которые выпускали “Москвичи”.

В следующий раз “Жигули” придумали итальянцы. Потому что в конце концов “отцы” советской экономики остановились на модели Fiat 124 в качестве прототипа. Тем более, фиатовцы взялись не только продать техническую документацию на свой “124-й”, но и укомплектовать всем необходимым завод для его производства и под своим управлением запустить конвейер.

“Жигули” отличали от Fiat 124 более 800 усовершенствований. Внешних изменений было немного (на фото ВАЗ справа)

Следующими изобретали “Жигули” отечественные инженеры. Еще до подписания контракта с Fiat они начали доставать итальянских коллег требованиями усовершенствовать Fiat 124. Итальянцы сопротивлялись, наши не сдавались – и за это им низкий поклон. Если бы не настойчивость отечественных конструкторов, наши “Жигули” имели бы недолговечны “фиатовские” тормоза с ресурсом колодок около 5 тыс. км, удивительную заднюю подвеску с реактивной трубой по образцу ГАЗ-АА “полуторка”, хрупкий кузов, нежную МКП, слабую печку и архаичный нижневальный двигатель с максимальным объемом 1,3 л. Всего в Fiat 124 внесли около 800 усовершенствований.

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А дальше право изобретать “Жигули” дали народу – на всю страну объявили конкурс, каковым людям поручили придумать имя для будущей машины. Предложений были сотни, в том числе довольно смелые, например, ВИЛ-100 (Владимир Ильич Ленин, 100 лет), “Искра”, “Авангард”, “Фиалка”, “Сокол”, “Атаман”... Но выбрали нейтральное географическое имя “Жигули” – от имени расположенных неподалеку Тольятти Жигулевских гор. Предложили это слово сразу несколько граждан. Победители получили награду – автомобили, поощрительный приз дали также автору идеи о ВИЛ-100.

На машинах для внутреннего рынка писали “Жигули”, на экспортных – Lada

Попутно этот же конкурс помог выбрать “Жигулям” экспортное имя – “Лада”. Оно легко читалось в любой транслитерации и не вызывало негативных эмоций, как созвучные с “Жигулями” жигало и жиган.

Так ВАЗ-2101 стал “Жигулями”. А “единичкой”, “копейкой”, “ноль первой”, “Жигулем” и “Жигой” он стал позже. Вероятно, когда-то 2101 начнут называть раритетом и музейной ценностью, но произойдет это не скоро – слишком большое количество этих неубиваемых машин все еще бегает по нашим дорогам.

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