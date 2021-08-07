Епоха ВАЗів перших поколінь ще остаточно не відійшла у минуле, а багато хто з автомобілістів вже сьогодні не може відрізнити "Жигулі" від "Лади". Між тим, повної ясності у цьому питанні спочатку не було і в момент появи цих брендів.

Назву першій моделі нового гігантського автозаводу на Волзі підбирали заздалегідь. Більш як за рік до старту складальних конвеєрів в усій величезній країні оголосили конкурс на ім’я для учорашнього Fiat-124.

Із закликом до населення звернувся найбільший автожурнал того часу “За рулём”. До редакції надійшло 50 тисяч листів, і серед 1812 варіантів (були повтори) відібрали запозичене у топоніміці слово “Жигулі” – такою була назва старих гір на правому березі Волги.

Насправді “Жигулі” і Lada – це те, що сьогодні називається ребрендингом. Хоча деякі незначні відмінності могли мати лише “Лади”

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Але коли торгівельна контора “Автоекспорт” почала готуватись до продажу ВАЗів за кордоном (така можливість планувалася ще до початку випуску машини), з’ясувалася неприємна річ. По-перше, носіям більшості неслов’янських мов було дуже важко вимовити слово “Жигулі”, ще важче його було писати латинкою. А по-друге, у багатьох країнах воно здавалося схожим на назву певних асоціальних елементів: як не жиган (крадій), так жиголо (чоловік – професіонал легкої поведінки).

Але тодішні маркетологи знову звернулися до читацьких листів, і знайшли у них ще одну назву – “Лада”. Це було, по-перше, старовинне жіноче ім’я, а по-друге, синонім слів мила, кохана, дружина. Так жіноче ім’я Lada стало брендом.

Ледь не єдина заводська відмінність машин для внутрішнього та зовнішнього ринків – шильдик на багажнику: “Жигули” або Lada

На закордонних ринках перші ВАЗи маркували як Lada із додаванням чотиризначного індексу, який позначав об’єм двигуна в кубічних міліметрах: Lada 1200, Lada 1300 тощо. Коли один той самий двигун стояв на моделях ВАЗ з різним індексом, додавалася літера: наприклад, “чиста копійка” ВАЗ-2101 називалася в Європі Lada 1200, а ВАЗ-21013 продавалася як Lada 1200 S та Lada 1200 LS. “Трійка” з рідним двигуном була відома як Lada 1500, а “шістка”з таким же мотором йшла на експорт як Lada 1500 S.

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Цікаво, що в самому Союзі у водійських колах спочатку “Ладами” називали лише “люксові” моделі – ВАЗ-2103 та 2106. Хоча насправді шильдиком “Жигули” прикрашали усі задньопривідні машини для внутрішнього ринку аж до “п’ятірок” та “сімок”.

Побутувала також думка, що “Лада” – це особлива модифікація “Жигулів” для експорту. Хоча насправді експортні автомобілі відрізнялися лише більш прискіпливим контролем якості. А видимі зовні відмінності експортним “ВАЗам” (автоматичні коробки передач, вініловий дах, легкосплавні диски, додаткові молдинги тощо) додавали закордонні імпортери та дилери марки Lada на своїх СТО.

Деякі закордонні імпортери та дилери Lada самі робили “Жигулям” певні вдосконалення

Ім’я “Жигулі” покинуло ринок у 2012 році, коли в Іжевську (так-так, не в Тольятті!) припинили виробництво ВАЗ-2104 та ВАЗ-2107 – останніх представників задньопривідного сімейства ВАЗів. Щоправда, в Єгипті “сімки” випускалися аж до початку 2014-го, але ж там вони називалися Lada. Власне, ім’я Lada з часом стало загальним брендом волзького автовиробника і залишається таким по сьогодні.

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