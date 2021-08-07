Эпоха ВАЗов первых поколений еще окончательно не ушла в прошлое, а многие из автомобилистов уже сегодня не могут отличить "Жигули" от "Лады". Между тем, полной ясности в данном вопросе не было и в момент появления этих брендов.

Название первой модели нового гигантского автозавода на Волге подбирали заранее. Более чем за год до старта сборочных конвейеров во всей огромной стране объявили конкурс на имя для вчерашнего Fiat-124. С призывом к населению обратился крупнейший автожурнал тех пор "За рулём". В редакцию поступило 50 тыс. писем, и среди 1 812 вариантов (были повторы) отобрали заимствованное в топонимике слово "Жигули" – таким было название старых гор на правом берегу Волги.

На самом деле "Жигули" и Lada – это то, что сегодня называется ребрендингом. Хотя некоторые опции могли иметь только "Лады"

Читайте также: Цифры и шифры: кто давал названия советским автомобилям

Но когда торговая контора "Автоэкспорт" начала готовиться к продаже ВАЗов за рубежом (такая возможность планировалась еще до начала выпуска машины), выяснилась неприятная вещь. Во-первых, носителям большинства неславянских языков было очень трудно произнести слово "Жигули", еще труднее его было писать латиницей. А во-вторых, во многих странах оно казалось похожим на название определенных асоциальных элементов: как не жиган (вор), так жиголо (мужчина – профессионал легкого поведения).

Но тогдашние маркетологи вновь обратились к читательским письмам, и нашли в них еще одно название – "Лада". Это было во-первых, старинное женское имя, а во-вторых, синоним слов милая, любимая, жена. Так женское имя Lada стало брендом.

Едва ли не единственное заводское отличие машин для внутреннего и внешнего рынков – шильдик на багажнике: "Жигули" или Lada

На зарубежных рынках первые ВАЗы маркировали как Lada с добавлением четырехзначного индекса, который обозначал объем двигателя в кубических миллиметрах: Lada 1200, Lada 1300 и др. Когда один и тот же двигатель стоял на разных моделях, добавлялась буква: например, "чистая копейка" ВАЗ-2101 называлась в Европе Lada 1200, а ВАЗ-21013 продавалась как Lada 1200 S и Lada 1200 LS. "Тройка" с родным двигателем была известна как Lada 1500, а “шестерка” с таким же мотором шла на экспорт как Lada 1500 S.

Читайте также: Кто придумал автомобиль "Жигули"

Интересно, что в самом Союзе в водительских кругах сначала "Ладами" называли только "люксовые" модели – ВАЗ-2103 и 2106. Хотя на самом деле шильдиком "Жигули" украшали все заднеприводные машины для внутреннего рынка вплоть до "пятерок" и "семерок".

Бытовало также мнение, что "Лада" – это особая модификация "Жигулей" для экспорта. Хотя на самом деле экспортные автомобили отличались только более придирчивым контролем качества. А видимые снаружи различия экспортным "ВАЗам" (автоматические коробки передач, виниловая крыша, легкосплавные диски, дополнительные молдинги и т.д.) добавляли зарубежные импортеры и дилеры марки Lada на своих СТО.

Некоторые зарубежные импортеры и дилеры Lada сами делали "Жигулям" определенные усовершенствования

Имя "Жигули" покинуло рынок в 2012 году, когда в Ижевске (да-да, не в Тольятти!) Прекратили производство ВАЗ-2104 и ВАЗ-2107 – последних представителей заднеприводного семейства ВАЗов. Правда, в Египте "семерки" выпускались вплоть до начала 2014-го, но там они назывались Lada. Собственно, имя Lada со временем стало общим брендом волжского автопроизводителя и остается таким по сей день.

Читайте также: Подержаное авто: что можно купить за $ 500