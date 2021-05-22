Говорят, раньше автомобили создавали не маркетологи (как теперь), а инженеры. Вот вам настоящий переворот сознания: в СССР инженеры не только создавали автомобили, но и ... давали им имена. Причем один инженер – сразу всем моделям.

Имена автомобилям обычно дают маркетологи – специалисты по автомобильному рынку и человеческой психологии. Но так случилось, что в СССР, где рынка не было как такового, все автомобили вместе назвал один человек – причем никакой не менеджер, а инженер по профессии и роду деятельности. Причем делал он это дважды – в 1943-м и 1964-м годах. Звали его Самуил Челов, он был работником завода ГАЗ и одним из руководителей созданного в 1943 г. бюро технической документации.

Длинный индекс, который советским моделям давали на заводах, не годился как рыночное имя. Но для “десятого” семейства использовали его часть

Поскольку в стране рыночных отношений не было, государству приходилось вмешиваться даже в мелкие технические моменты. Поэтому для упрощения управления автопромом была разработана система наименований автомобилей и автокомплектующих.

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Система наименования автомобилей 1943 г.

Каждый советский автозавод получил свою группу цифр, которыми он мог называть свои модели, добавляя их к буквенной аббревиатуре. Например, ГАЗу как крупнейшему заводу выделили почетную первую сотню – нумерацию от 1 до 99. Горьковские (теперь это Нижний Новгород) автомобили назывались ГАЗ-51, ГАЗ-12, ГАЗ-21 и др.

С соответствующего индекса начинались и номера запчастей к каждой модели в каталогах. Это упрощало подбор деталей и использование их на машинах других поколений и заводов. Например, резиновая втулка под каталожным номером 11-18081 от легкового седана ГАЗ-11 (1940 г.) выпускается до сих пор, поскольку она используется на легковых “Волгах” и грузовых “ГАЗонах”, и даже на новой нижегородской модели “ГАЗель Next” (2013 г.)

У деталей советских авто каталожные номера начинаются с индекса модели – для удобства модернизаций и логистики. У ГАЗ-11, "Волг" обоих поколений и современной "Газели" есть одинаковые детали

Группы цифр из следующих сотен отдали другим автозаводам. Так, вторая сотня досталась ЗИЛу: ЗИС-101, ЗИЛ-130, ЗИЛ-131 и т.д.

Производителям, которые выпускали машины меньшими тиражами, дали не полные сотни, а “половинки”. Завод МЗМА (позже – АЗЛК), который выпускал “Москвичи”, получил первую половину пятой сотни, благодаря чему появился, например, суперпопулярный “412-й”.

Персональную группу индексов имел и Днепропетровский автомобильный завод, во второй половине той же пятой сотни. Плавающий грузовик-амфибия, который разработали и выпускали в Днепропетровске (теперь Днепр), назывался ДАЗ-485, а запланированный к выпуску обычный гражданский тяжеловоз должен был носить индекс ДАЗ-451.

Модели Днепропетровского автозавода должны были называться цифрами со второй половины пятой сотни: ДАЗ-485, ДАЗ-451.

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Цифровая индексация покрывала не только модели автомобилей, но и двигателей: отдельные моторы производства завода, например, ЯАЗ, тоже имели выделенную ярославским грузовикам нумерацию: ЯАЗ-236, ЯАЗ-240 и тому подобное.

Система наименования автомобилей 1966 г.

Указанную систему названий советских автомобилей задумали обновить, и в 1966 году вышел новый ГОСТ, которым вводилась базовая четырехзначная индексация – ЗАЗ-1102, ВАЗ-2101, КамАЗ-5320 и тому подобное.

Введенная в 1966 г. четырехзначная система наименования легковых и грузовых авто использовалась и в XXI веке, в том числе и в Украине.

Первая цифра означает класс автомобиля (для легковых и грузовых отдельно), который определялся по объему двигателя и сухой массе: 1 – особо малый (двигатель до 1,1 л, масса до 0,8 т), 2 – малый (1,1 – 1,8 л и 0,8 – 1,2 т), 3 – средний (1,8 – 3,5 л и 1,2 – 1,5 т), 4 - большой (от 3,5 л, от 1,5 т).

Вторая цифра шифрует тип автомобиля: 1 – легковой, 2 – автобус, 3 – грузовик, 4 – тягач, 5 – самосвал и тому подобное.

Третья и четвертые цифры – индекс модели, присвоенный машине заводом-изготовителем.

Пятая и шестая цифры – номера модификаций модели.

В конце концов название автомобиля иногда получалось довольно громоздким, но оно позволяло избегать повторов в пределах одного автопрома. Также благодаря этим индексам автомобилистам можно уже по названию понять, что представляет собой та или иная модель.

"Ноль тридцать седьмая“ – под таким именем известна среди фанатов канадская версия ”шестерки". На самом деле это часть заводского индекса ВАЗ-21061-037

Например, название ВАЗ-21061-037 следует прочитать как легковая модель собственной массой до 1,2 т с двигателем 1,5 л в комплектации для рынка Канады. Между прочим, “шестерок” в такой версии в Северной Америке в 1978 – 1983 гг. продали почти 13 000.

Интересно, что при этом никто не мешал к такому нагромождению цифр добавить еще и собственное имя – но это уже тема следующего рассказа.

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