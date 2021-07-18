Титул самого дешевого автомобиля вторичного рынка может и не является почетным, но спрос на дешевые автомобили всегда есть. Более-менее реальным ценником можно считать 500 долларов – что же можно купить за такие деньги?

На самом деле, на рынке много подержанных автомобилей и по меньшей цене, причем – более молодых по возрасту и более высоких по классу. Но все они имеют тот или иной существенный недостаток: проблемы с документами, неисправный двигатель или трансмиссию, обширную коррозию или повреждения в результате ДТП. О таких машинах мы говорить не будем, ведь это другая, не менее интересная тема. Скажем лишь, что минимальной рыночной ценой старого автомобиля всегда будет его цена по тарифу металлолома (сегодня – 4 – 5 грн/кг живого веса).

Многие желали бы приобрести 30-летнее авто в состоянии нового для повседневной эксплуатации, но за такие машины просят как за музейные экспонаты

Следовательно, при примерно одной и той же цене автомобили разных моделей будут в разном состоянии. Среди членов уравнения цена-качество – также надежность модели и емкость ее кузова. Класс и престижность в этом ценовом сегменте значения практически не имеют, зато есть такой фактор, как доступность качественных запчастей. Подчеркнем – именно качественных, ведь для давно снятых с производства моделей выпускается очень много дешевых, но практически непригодных к использованию деталей.

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"Запорожец"

Вообще вполне живой и на ходу "зазик" можно купить и за $300, но он будет страшен с виду и с назревающими техническими проблемами – чаще всего, двигателя. А за полтысячи "зеленых" легко найти симпатичный автомобильчик, кузов которого не трогали гаражные рихтовщики и маляры, а в его двигателе до сих пор работают детали, установленные на конвейере во "времена застоя". Конечно, многочисленные мелочи придется ремонтировать, но в целом машина будет пригодной к эксплуатации. Кузов всех "Запорожцев" хорошо противостоит коррозии, к тому же он крепкий конструктивно. То же можно сказать и о его ходовой части.

За $500 вполне реально приобрести ЗАЗ в заводской краске, но идеальным он не будет: ожидайте износ агрегатов и коррозию кузова

Из негативных особенностей "Запорожца" – маленький багажник, малое количество дверей, недолговечный двигатель (ресурс максимум 60 – 80 тыс. км), ограниченный доступ к запчастям и невозможность установить ГБО. Будьте готовы, что ремонтировать ЗАЗ-968 вам придется самостоятельно – профессиональные мастера давно уже не берутся за них.

“Москвич”

Большинство "живых" автомобилей марки "Москвич" продают (точнее, покупают) за 15 – 16 тыс. грн, то есть чуть дороже нашего лимита. Но за эти деньги покупатель получает работоспособный автомобиль с возможностью перевозить четырех пассажиров (кроме водителя) и до полутонны груза. Немного дешевле автомобиль будет с недостатками экстерьера и – скорее всего – изношенным двигателем. Проблем с коробкой передач не будет только у тех экземпляров, которые оснащены КПП от "Жигулей".

Купить "Москвич" в кузове универсал или хэтчбек в хорошем состоянии сегодня можно только за большие деньги: за ними уже охотятся коллекционеры

Крепче "Москвича" будет только "Волга", но за $500 она будет в состоянии "заводится и может двигаться своим ходом". Ремонтировать "Москвич" проще всех, это можно делать и самому, и у гаражных механиков, а вот СТО, где возьмутся за такой транспорт, придется поискать, особенно если машина очень запущена.

Спрос на "Москвичи" в диапазоне $500 – 700 довольно ощутимый: этот крепкий автомобиль переносит перегрузки и легко ремонтируется

С качественными новыми запчастями к АЗЛК и ИЖ дела не очень хороши, но в каждом регионе (и в соцсетях) есть шроты-разборки, на которых "Москвичи" до сих пор не закончились. Из минусов этой модели – слабая родная трансмиссия, низкая устойчивость к коррозии, большое количество экземпляров с "мертвыми" документами.

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"Жигули"

Вероятно, в данной ценовой категории любой ВАЗ будет в худшем состоянии, чем другие марки – со ржавым кузовом, следами ДТП на нем и кучей проблем с агрегатами. Но эти автомобили котируются на рынке выше, поэтому и соотношение цена-качество здесь отличается от других автомобилей. "Жигули" действительно более надежные, хотя это не касается совершенно убитых экземпляров, после многочисленных гаражных ремонтов с применением низкосортных запчастей. Среди плюсов ВАЗ – все еще широкий выбор запчастей и готовность многих механиков взять такую ​​машину в работу. Минусы тоже есть: относительно слабые кузова и переплата "за бренд" (да-да, не улыбайтесь!).

Экземпляры "Жигулей" с большим остатком заводского ресурса и пригодные к беспроблемной эксплуатации, стоят ближе к $1000

Сказанное выше в кое-чем не касается "ВАЗ" с кузовом универсал (модели 2102 и 2104) – их, во-первых, гораздо меньше на рынке, а во-вторых, в данной ценовой группе они будут еще в худшем состоянии. Дело в том, что их практическая ценность гораздо выше из-за более удобного и вместительного багажного отсека. Имейте в виду, что ржавый “Жигуль” нельзя перегружать, потому что такой кузов просто ломается.



Старые автомобили с кузовом универсал – товар специфический: за ними активно охотятся как за рабочей лошадкой, но достойных экземпляров мало

Рекомендация Авто24

Когда вы настолько ограничены в бюджете при покупке подержанного авто, отбросьте все соображения, кроме одной: машина должна как можно больше ездить и как можно меньше стоять в ремонте. Поэтому в первую очередь обращайте внимание на состояние основных агрегатов машины-кандидата на приобретение. Оправданием в стремлении к более солидной модели может стать разве что потребность в большем полезном пространстве в кузове и грузоподъемности.

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