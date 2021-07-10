Принято считать, что самый дешевый автомобиль на рынке – это изрядно измученный экземпляр самой примитивной модели. Сразу приходит на ум "Запорожец"? Реально ли приобрести его за 1 000 грн?

В этой статье мы попробуем разобраться, за какую самую низкую цену в Украине можно приобрести автомобиль ЗАЗ, имеющий возможность передвигаться самостоятельно. И заодно разберемся, нужна ли такая машина кому-то вообще. Всему есть предел, и минимальной цене на самый жуткий автомобиль вторичного рынка также. В случае с легковыми машинами этот лимит – стоимость автомобиля по цене металлолома.

Последний “Запорожец” выпустили в 1994 году, но в Украине их до сих пор остается немало, причем некоторые в хорошем состоянии

На момент написания статьи средняя цена на лом черного металла составляла 5 грн/кг, но поскольку от массы авто надо вычесть вес резины, стекла и пластиков, на большинстве пунктов металоприйомки вам сегодня назовут цену 4,5 грн за кило “живого веса” легковушки.

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То есть если взять за сухой вес “ушастого” ЗАЗ-968 цифру в 800 кг, за комплектную машину вам предложат около 3 600 грн (почти $130). Это и будет самой низкой ценой для “Запорожца” независимо от его состояния.

Таким образом мы ответили на вопрос, вынесенный в заголовок: купить “Запорожец” за 1 000 грн нельзя. А за сколько же можно приобрести “Зазика” на ходу? Опираясь на опыт ретроэкспертов “Авто24”, мы проанализировали рынок дешевых автомобилей в Украине, выставив в поисковой системе фильтр “ЗАЗ”.

Большая часть ЗАЗ-968М в продаже – в версии с ручным управлением. Не стоит опасаться их, ведь именно они часто остаются в хорошем состоянии

Разбираясь с бывшими в употреблении “Запорожцами”, следует понимать, что в этом сегменте понятия ”на ходу“ и ”не на ходу” достаточно условны. Реалии мира “авто за $200” такие, что машина, которая на момент начала осмотра покупателем находится в состоянии “на ходу”, может перейти в состояние недвижимости просто в процессе осмотра или покупки.

С другой стороны, в объявлениях немало “Запорожцев”, которые не могут ехать из-за какой-то мелочи: неисправный АКБ, отсутствующий кабель стартера, засоренный карбюратор и тому подобное. А у продавцов просто нет средств, времени или желания привести машину в порядок, поскольку цена продажи не стоит тех затрат.

Понять все проблемы машины по фото на сайте объявлений невозможно, поэтому придется не раз выезжать на смотрины

Автомобили ЗАЗ, на которые стоит смотреть как на транспорт для пользования, начинаются по цене с 5 000 грн (около $200). Чаще всего это будет машина с изъянами экстерьера и одной-двумя неисправностями, которые влияют на возможность двигаться, но которые можно устранить в течение дня: не работают тормоза, потек гидропривод сцепления, разрегулированный карбюратор и др.

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За 8 000 грн. можно найти приличный с виду “Запорожец” и как пишут в объявлениях, на уверенном ходу. В сегменте до 10 000 грн вполне реально найти экземпляр, близкий к состоянию “в оригинале” – в родной краске, но с ощутимым пробегом. Хотя по-настоящему музейный образец, который не требует серьезного восстановительного ремонта и достоин попасть в частную коллекцию, будет стоить около 30 тыс. грн.

Большой процент продавцов старых “Запорожцев” почему-то считают их раритетами и просят двойную-тройную цену. Обходите таких подальше

Год выпуска в ситуации с “Запорожцем” для реальных поездок уже не имеет особого значения. Ведь, с одной стороны, в старых гаражах все еще можно найти “ушастые” модели 968/968А 1970-х годов с малым пробегом или после заботливого ремонта. А с другой стороны, экземпляры последних лет выпуска (1991 – 1994 гг.) часто отличались крайне небрежной сборкой и некачественными комплектующими.

Важная часть подержанного авто – кузов, и у ”Запорожца” он достаточно прочный, да и коррозия съедает его очень неохотно. Поэтому отталкиваться нужно от его состояния. Не забывайте также о работоспособности двигателя, найти мастера для ремонта которого сегодня будет непросто.

В любом случае, покупать старенький ЗАЗ-968 есть смысл лишь при нескольких условиях:

Если машина нужна для поездок “по месту” и в небольшом городе;

Если водитель не имеет особых претензий относительно комфорта (условия для пассажиров приемлемые);

Если водитель имеет прочные слесарные навыки;

Если есть достаточно времени для обслуживания и ремонтов.

Найти старый, но заботливо ухоженный “Запорожец” вполне реально. Не обязательно искать экземпляр в родной краске – он будет дороже прочих

Ради исторической справедливости отметим, что вышеупомянутая малоприятная для поклонников марки ЗАЗ информация, касается лишь очень старых, изношенных автомобилей. Когда “Запорожцы” были молодыми, они имели вполне приемлемые эксплуатационные качества: позволяли далекие вояжи, беспроблемную эксплуатацию в условиях большого города и не были капризными к сервису и горюче-смазочным материалам.

Рекомендация Авто24

Подержанный “Запорожец” может быть вполне приемлемым вариантом, если человеку нужен крепкий автомобиль для непродолжительных поездок по месту. Выбирайте максимально ухоженный вариант с наименьшим пробегом (реальным, а не по одометру) и с максимально четкой работой агрегатов. Ведь ремонтировать “ушастого” или “эмку” сегодня возьмутся разве что в реставрационной мастерской, да и с запчастями будут проблемы. Относительно цены – придется искать не только адекватный экземпляр, но и адекватного продавца, ведь многие поспешили записать “Запорожца” в раритеты с соответствующей коррекцией ценника.

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