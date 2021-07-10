Прийнято вважати, що найдешевший автомобіль на ринку – це добряче підтоптаний екземпляр найпримітивнішої моделі. На думку спадає "Запорожець"? Чи реально його придбати за 1000 грн?

У цій статті ми спробуємо розібратися, за яку найнижчу ціну в Україні можна придбати автомобіль ЗАЗ, що має змогу пересуватися самостійно. А також розберемося, чи потрібна така машина комусь взагалі.

Усьому є межа, і мінімальній ціні на наймоторошніший автомобіль вторинного ринку також. У випадку з легковими машинами цей ліміт – вартість автомобіля за ціною металобрухту.

Останній “Запорожець” випустили 1994 року, але в Україні їх і досі залишається чимало, причому деякі у доброму стані

На момент написання статті середня ціна на чорний металобрухт складала 5 грн/кг, але оскільки від маси авто треба відняти вагу гуми, скла та пластиків, на більшості пунктів металоприйомки вам сьогодні назвуть ціну 4,5 грн за кіло живої ваги легковика.

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Тобто якщо взяти за суху вагу “вухатого” ЗАЗ-968 цифру у 800 кг, за комплектну машину вам запропонують близько 3600 грн (майже $130). Це і буде найнижчою ціною для “Запорожця” незалежно від його стану.

Таким чином ми відповіли на запитання, винесене у заголовок: купити “Запорожець” за 1000 грн не можна. А за скільки ж можна придбати “Зазика”на ходу? Спираючись на досвід ретроекспертів “Авто24”, ми проаналізували ринок найдешевших автомобілів в Україні, виставивши в пошуковій системі фільтр “ЗАЗ”.

Велика частина ЗАЗ-968М у продажу – у версії з ручним керуванням. Не варто побоюватися їх, адже саме вони часто залишаються у доброму стані

Розбираючись із вживаними “Запорожцями”, слід розуміти, що в цьому сегменті поняття “на ходу” і “не на ходу” досить умовні. Реалії світу “авто за $200” такі, що машина, яка на момент початку огляду покупцем перебуває у стані “на ходу”, може перейти в стан нерухомості просто в процесі огляду або купівлі.

З іншого боку, в оголошеннях чимало “Запорожців”, які не можуть їхати через якусь дрібничку: стару АКБ, відсутній кабель стартера, засмічений карбюратор тощо. А у продавців просто немає коштів, часу чи бажання привести машину до ладу, оскільки ціна продажу не варта тих витрат.

Побачити усі негаразди машини по фото на сайті оголошень неможливо, тому доведеться не раз виїздити на оглядини

Автомобілі ЗАЗ, на які варто дивитися, як на транспорт для користування, починаються за ціною з 5000 грн (близько $200). Найчастіше це буде машина з вадами екстер’єру та однією-двома несправностями, які впливають на можливість рухатися, але які можна усунути протягом дня: не працюють гальма, потік гідропривід зчеплення, розрегульований карбюратор та подібне.

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За 8000 грн. можна знайти пристойний з вигляду “Запорожець”, який, як пишуть в оголошеннях, “на впевненому ходу”. В сегменті до 10 000 грн цілком реально знайти екземпляр, близький до стану “в оригіналі” – в рідній фарбі, але з відчутним пробігом. Хоча по-справжньому музейний зразок, який не потребує серйозного відновлювального ремонту і гідний потрапити у приватну колекцію, буде коштувати близько 30 тис. грн.

Великий відсоток продавців старих “Запорожців” чомусь вважають їх раритетами і просять подвійну-потрійну ціну. Обходьте таких якомога далі

Рік випуску у ситуації з “Запорожцем” для реальних поїздок вже не має особливого значення. Адже, з одного боку, в старих гаражах все ще можна знайти “вухатих” моделі 968/968А 1970-х років з малим пробігом або після дбайливого ремонту. А з іншого боку, екземпляри останніх років випуску (1991 – 1994 рр.) часто відрізнялися вкрай недбалим складанням та неякісними комплектуючими.

Важлива частина вживаного авто – кузов, і у “Запорожця” він достатньо міцний, та й корозія з’їдає його дуже неохоче. Тому дивитись потрібно перш за все на його стан. Не забувайте також про працездатність двигуна, – знайти майстра для ремонту якого сьогодні буде непросто.

В будь-якому разі, купувати старенький ЗАЗ-968 є сенс лише за кількох умов:

Якщо машина потрібна для поїздок “за місцем” та у невеликому місті

Якщо водій не має особливих претензій щодо комфорту (умови для пасажирів прийнятні)

Якщо водій має міцні слюсарні навички

Якщо є достатньо часу для обслуговування та ремонтів.

Знайти старий, але дбайливо доглянутий “Запорожець” цілком реально. Не обов’язково шукати екземпляр у рідній фарбі – він буде дорожчим

Заради історичної справедливості зазначимо, що вищезгадана малоприємна для шанувальників марки ЗАЗ інформація стосується лише дуже старих, зношених автомобілів. Коли “Запорожці” були молодими, вони мали цілком прийнятні експлуатаційні якості: дозволяли далекі вояжі, безпроблемну експлуатацію в умовах великого міста та не були примхливими до сервісу та пально-мастильних матеріалів.

Рекомендація Авто24

Вживаний “Запорожець” може бути цілком прийнятним варіантом, якщо людині потрібен міцний транспорт для нетривалих поїздок за місцем. Обирайте максимально доглянутий варіант з найменшим пробігом (реальним, а не за одометром) та з максимально чіткою роботою агрегатів. Адже ремонтувати “вухатого” чи “емку” сьогодні візьмуться хіба що у реставраційній майстерні, та й із запчастинами будуть проблеми. Щодо ціни – доведеться шукати не лише адекватний екземпляр, а й адекватного продавця, адже багато хто поспішив записати “Запорожця” в раритети з відповідною корекцією цінника.

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