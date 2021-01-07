Идея специализированного автомобиля для службы в такси беспокоила советских автопроизводителей не один десяток лет.

В 1966 году дизайнеры и инженеры ВНИИТЭ – Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики создали свой проект автомобиля такси. Массовое производство и эксплуатация его имели смысл в условиях большой страны, в государственных таксопарках которой работали обычные, не совсем приспособлены для этого ГАЗ-21 “Волга” и “Москвичи” нескольких моделей.

Одно из главных требований к автомобилю такси – удобная посадка в салон. У концепта ВНИИТЭ-ПТ с этим все в порядке

Тогда же в институте построили, как тогда говорили, ходовой макет, а теперешним языком – концепт ВНИИТЭ-ПТ (Пассажирское такси).

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Конструкция концепта-такси базируется на агрегатах автомобиля “Москвич-408”. А вот концепцию украли в лондонского кэба FX4.

В год своего появления (1966 г.) концептуального такси ВНИИТЭ-ПТ лондонскому кэбу было уже почти десять лет

Главная часть машины – четырехместный пассажирский отсек – расположен в центре базы. Это дает несколько преимуществ: есть возможность максимально опустить пол, сделать именно отдельным пассажирский салон, оставить в нем место для багажа, и наконец, здесь пассажиров меньше укачивает. Для них предусмотрен удобный трехместный диван, он занимает всю ширину кузова и не ограничен по бокам колесными арками.

Позади дивана – ниша для багажа, для доступа туда спинка сделана откидной. Напротив него – откидное сиденье для четвертого пассажира. Колесная база сделана короче обычного, что способствует маневренности. Из-за такой конструкции лондонский кэб разворачивается на 8,5 метрах.

Двигатель расположен сзади, в заднем свесе, где он образует компактный блок с трансмиссией. Водитель сидит впереди слева в переднем свесе, справа от него – счетчик-таксометр, система охлаждения двигателя, отопитель и рулевой механизм.

Мощности двигателя "Москвич-408" не хватало (50 л. с.), но от “Волги” мотор не влазил

Проектируя отдельные пространства для водителя и пассажиров, автор проекта Юрий Долматовский имел в виду создание отдельного микроклимата для водителя зимой и большую безопасность для него в криминогенном смысле.

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А чтобы пассажиры не сбежали через свои двери, не рассчитавшись, предусмотрен электропривод этой двери с управлением с водительского места – на самой двери ручек нет. Такого ноу-хау в лондонском кэбе не было – в Англии культура пассажиров выше.

На вид за рулем тесновато

В конструкции концептуального такси – несколько революционных инженерных решений. В пассажирский салон клиенты попадали через широкую и высокую сдвижную дверь. Из-за дефицита места водительское сиденье и вал руля зафиксированы жестко, но для посадки надо было двигать педальный узел.

Внешне концептуальное такси ВНИИТЭ невелико (4230 мм), но его салон помещает четверых пасажиров, один из которых – на откидной табуретке

Фары днем скрыты за облицовкой передка, который ночью поднимается вверх. Привод акселератора сделали гидравлическим – чтобы не тянуть длинный тросик в корму к двигателю.

Такси ВНИИТЭ было короче “Ланоса” (4230 мм), но в него можно заехать детской коляской

В 1960-х годах машина прошла эксплуатационные испытания, которые выявили массу недостатков. Так, неудобным был процесс посадки за руль водителя, недостаточной курсовая устойчивость на большой скорости (90 – 105 км/ч). Водителю было неудобно переключать передачи, поскольку рычаг располагался сзади под правой рукой. Частично эти недостатки можно было устранить, с некоторыми смириться, но дело было не в них: “наверху” приняли принципиальное решение не развивать этот проект до серийного производства.

Поперечное расположение двигателя в корме позволило освободить кучу места: пассажиры едут, протянув ноги, при том остался немалый багажник

Как ни странно, единственный построенный экземпляр ВНИИТЭ-ПТ дожил до нашего времени, ныне он хранится в Музее экипажей и автомобилей. А концепция таксомотора с отдельным пассажирским отсеком с высокой крышей и вертикальной посадкой пассажиров осталась только в лондском кебе.

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