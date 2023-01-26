ТОП-15 найдешевших автомобілів, які минулого року пропонували на українських інтернет-сайтах.

Топ-15 найдешевших авто в Україні у 2022 році

За підсумками 2022 року, найдешевшим автомобілем в Україні виявився «Запорожець» ЗАЗ-968, із середньою ціною $347 та середнім віком 34,9 року. Друге місце зайняв Москвич 2140 (середня ціна $413, середній вік 39 років), а третє — ще один Москвич, 412, із середнім віком 37,7 року та середньою ціною $420.

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15 моделей авто на ринку України із найнижчою середньою ціною у 2022 році. Дані Automoto.ua

Примітно, що в 14 із 15 автомобілів найнижчого цінового сегмента в Україні середній вік зафіксований на рівні понад 30 років, а у половини (8 із 15) – взагалі понад 40 років.

Наймолодшим виявилася “Таврія" ЗАЗ 1140 (25,5 року). Найстаршим — Москвич 402 (середній вік 60,4 року).

Загалом усі найдешевші моделі на ринку у 2022 році — це спадок радянського автопрому, технічно та морально застарілий, котрий поступово заміщують імпортні авто з-за кордону.

Методика дослідження

Експерти Інституту досліджень авторинку опрацювали масив даних оголошень з продажу автомобілів за 2022 рік, наданий агрегатором Automoto.ua, та склали топ-15 моделей авто з найнижчою ціною. До уваги брали лише масові автомобілі, кількість оголошень продажу яких складала не менше 50. Тобто, у рейтинг не увійшли одиничні продажі супер дешевих машин, а визначені саме глобальні тенденції на ринку.