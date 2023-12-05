Great Wall Motors відкликає 1659 одиниць свого електромобіля Ora 2023 року випуску в Австралії, після того, як було виявлено дефект в зарядному пристрої. Через збій програмного забезпечення виникала загроза ураження струмом для водія, якщо той неправильно виконає алгоритм завершення зарядки.

Збій у програмному забезпеченні GWM Ora може призвести до ураження електричним струмом тих, хто спробує вимкнути електромобіль під час його заряджання.

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У повідомленні про відкликання зазначається, що траплялись інциденти, коли водії від’єднували зарядний кабель, не зупинивши зарядку, через що могла виникнути електрична дуга між зарядною вилкою та електромобілем. Якщо ця електрична дуга матиме контакт з водієм чи простими перехожими, є висока ймовірність отримати важкі травми чи навіть загинути.

GWM повідомила, що зв’яжеться з постраждалими власниками в письмовій формі з проханням призначити зустріч до бажаного дилера GWM, який безплатно оновить програмне забезпечення автомобіля.

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Ora Good Cat – електромобіль суббренду Ora китайської автомобільної компанії Great Wall Motors. Автомобіль має двигун потужністю 182 к.с., літій-залізо-фосфатну батарею місткістю 47,8 кВт-год., і запасом ходу більш ніж 400 км. В Китаї авто продається з середини 2020 року. П’ятидверний хетчбек має габаритну довжину – 4235 мм, ширину – 1825 мм, висоту – 1569 мм. Розмір колісної бази – 2650 мм.

Ціна на авто в Китаї є досить привабливою, і коливається в межах $20 тисяч. Продаються ці авто і в Україні, хоча популярності вони не набули. Натомість українці обирають більш відомі в наших широтах електричні моделі, такі як, наприклад, Volkswagen ID.4.