Відомо, що солоне озеро Солтон-Сі в Каліфорнії має поклади літію, але ніхто не підозрював, наскільки його там багато. Недавнє дослідження показало, що тих покладів там достатньо для виготовлення акумуляторів на 375 мільйонів електромобілів.

Опубліковане дослідження Міністерства енергетики США дає уточнені цифри, виведені дослідниками Національної лабораторії імені Лоуренса Беркі. Стверджується, що накопичений резерв цього хімічного елементу може підтримувати виробництво 3400 кілотонн літію. Цього достатньо для вказаної вище кількості батарей.

Для порівняння: у США приблизно 2,4 мільйона зареєстрованих електромобілів, але за результатами 2023 року статистику буде оновлено і такої техніки буде значно більше. Тепер співставте з прогнозами на 375 мільйонів електричних машин.

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Раніше експерти прогнозували, що ринок електромобілів має потужно злетіти вже до 2030 року, а світовий автопром зіткнеться з дефіцитом літію вже у 2025 році. Однак нові поклади на озері Солтон-Сі у згаданих вище запасах тепер повністю заперечують попередній прогноз.

Попит на всі акумуляторні метали кількаразово різко зріс на тлі глобального апетиту до електромобілів. І це тільки початок буму на електротягові машини. Фото: recycling-magazine.com

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Тепер Міністерство енергетики США у своєму пресрелізі стверджує, що весь знайдений там літій може "дозволити Сполученим Штатам задовольнити й навіть перевищити глобальний попит на літій протягом десятиліть".

"Це робить його одним з найбільших родовищ літієвої ропи у світі. Воно може зробити США повністю самозабезпеченими літієм, тому ми більше не будемо імпортувати його через Китай", — розповідає професор геохімії та один з авторів дослідження Майкл МакКіббен.