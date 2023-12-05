Известно, что соленое озеро Солтон-Си в Калифорнии имеет залежи лития, но никто не подозревал, насколько его там много. Недавнее исследование показало, что тех залежей там достаточно для изготовления аккумуляторов на 375 миллионов электромобилей.

Опубликованное исследование Министерства энергетики США дает уточненные цифры, выведенные исследователями Национальной лаборатории имени Лоуренса Берки. Утверждается, что накопленный резерв этого химического элемента может поддерживать производство 3400 килотонн лития. Этого достаточно для указанного выше количества батарей.

Для сравнения: в США примерно 2,4 миллиона зарегистрированных электромобилей, но по результатам 2023 года статистика будет обновлена и такой техники будет значительно больше. Теперь сопоставьте с прогнозами на 375 миллионов электрических машин.

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Ранее эксперты прогнозировали, что рынок электромобилей должен мощно взлететь уже к 2030 году, а мировой автопром столкнется с дефицитом лития уже в 2025 году. Однако новые залежи на озере Солтон-Си в упомянутых выше запасах теперь полностью отрицают предыдущий прогноз.

Спрос на все аккумуляторные металлы несколько раз резко вырос на фоне глобального аппетита к электромобилям. И это только начало бума на электротяговые машины. Фото: recycling-magazine.com

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Теперь Министерство энергетики США в своем пресс-релизе утверждает, что весь найденный там литий может "позволить Соединенным Штатам удовлетворить и даже превысить глобальный спрос на литий в течение десятилетий".

"Это делает его одним из крупнейших месторождений литиевой рапы в мире. Оно может сделать США полностью самообеспеченными литием, поэтому мы больше не будем импортировать его через Китай", — рассказывает профессор геохимии и один из авторов исследования Майкл МакКиббен.