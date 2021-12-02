Калифорния может стать центром новой революции электромобилей в Северной Америке, благодаря огромным запасам лития, найденным в Солтон-Си.

Озеро Солтон-Си площадью около 970 квадратных километров, имеет более высокую концентрацию соли, чем воды Тихого океана и с каждым годом она увеличивается примерно на 1 процент. К тому же озеро постепенно высыхает. Это угрожает местной экосистеме, однако открывает перспективы для промышленности.

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В 1905 году озеро образовалось во впадине, после выхода из берегов реки Колорадо. Сейчас в нем сосредоточены огромные геотермальные залежи лития. По данным Министерства энергетики США, озеро может давать около 600 000 тонн лития в год, что больше, чем сейчас нужно всем электромобилям и устройствам с батареями в США.

Чиновники знали о месторождениях лития довольно давно, но, по словам генерального директора Controlled Thermal Resources Рода Колвелла, до сих пор добывать его было экономически невыгодно, сообщает Carscoops.

Литий в Солтон-Си суспендированный в сверхгорячей жидкости, и его легче добывать. В этом районе уже работают одиннадцать геотермальных электростанций, которые забирают литий с земли во время добычи рассола для производства пара. Затем литий возвращается на землю. Строится новый объект, который объединит геотермальную электростанцию и отдельный участок добычи лития. Controlled Thermal Resources утверждает, что может добыть 300 000 тонн лития в год, как только объект заработает на полную мощность. Указанный объем добычи близок к общемировому, который на сегодня составляет около 400 000 тонн.

General Motors инвестировала в Controlled Thermal Resources и сотрудничает со стартапом, чтобы обеспечить себе литий из Калифорнии. По плану, ценный ресурс начнет поступать на производство аккумуляторов для электромобилей с 2024 года. Большинство лития, который сейчас используется в мировой автомобильной промышленности, поступает из Австралии, Китая, Боливии, Чили и Аргентины.