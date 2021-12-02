Каліфорнія може стати центром нової революції електромобілів у Північній Америці, завдяки величезним запасам літію, знайденим у Солтон-Сі.

Озеро Солтон-Сі, площею близько 970 квадратних кілометрів, має вищу концентрацію солі, ніж води Тихого океану і з кожним роком вона зростає приблизно на 1 відсоток. До того ж озеро поступово висихає. Це загрожує місцевій екосистемі, однак відкриває перспективи для промисловості.

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У 1905 році озеро утворилося в западині, після виходу з берегів річки Колорадо. Зараз у ньому зосереджені величезні геотермальні поклади літію. За даними Міністерства енергетики США, озеро може давати близько 600 000 тонн літію на рік, що більше, ніж зараз потрібно усім електромобілям та пристроям з акумуляторами у США.

Чиновники знали про родовища літію досить давно, але, за словами генерального директора Controlled Thermal Resources Рода Колвелла, досі видобувати його було економічно невигідно, повідомляє Carscoops.

Літій у Солтон-Сі суспендований у надгарячій рідині, і його легше видобувати. У цьому районі вже працюють одинадцять геотермальних електростанцій, які забирають літій із землі під час видобутку розсолу для виробництва пари. Потім літій повертається на землю. Будується новий об’єкт, який об’єднає геотермальну електростанцію та окрему ділянку видобутку літію. Controlled Thermal Resources стверджує, що може видобути 300 000 тонн літію на рік, як тільки об’єкт запрацює на повну потужність. Вказаний обсяг видобутку близький до загальносвітового, який на сьогодні складає близько 400 000 тонн.

General Motors інвестувала в Controlled Thermal Resources і співпрацює зі стартапом, щоб забезпечити собі літій з Каліфорнії. За планом, цінний ресурс почне надходити на виробництво акумуляторів для електромобілів з 2024 року. Більшість літію, який зараз використовується у світовій автомобільній промисловості, надходить з Австралії, Китаю, Болівії, Чилі та Аргентини.