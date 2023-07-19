Официальные представители мировых автопроизводителей почти не поставляют электрические автомобили в Украину. Этим воспользовались "серые" дилеры.

За пол года текущего года было ввезено 12 844 автомобилей с электротягой. Это почти столько же, как за весь прошлый год и в полтора раза больше, чем за весь 2021 год. Последние три года первенство держит Nissan Leaf, сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Министерства внутренних дел Украины.

Также интересно в каких регионах продали больше электромобилей

Что касается марок и моделей, то здесь лидируют автомобили, которые официально в страну не поставляются. Исключение – только Nissan Leaf, однако и он преимущественно ввозится не новым, а подержанным.

В топ-3 по популярности попали Volkswagen ID.4 и Tesla Model 3. Эти автомобили также официально не поставляются. К примеру, официальный импортер Volkswagen вообще не продает в нашей стране электромобилей. Большинство же электрических Volkswagen попадает сюда из Китая (новыми) или США (подержанные, со страховых аукционов).

Самой популярной маркой электрокара в 2023 году у украинцев стал Volkswagen. В тройку также попали Tesla и Nissan.

Увеличивается доля электромобилей среди других автомобилей. Если в 2021 году в страну ввезли 8867 электроавтомобиля, и это составляло всего 1,3% от общего количества импортируемых машин, еще в прошлом году это было 2,5% или 13722 электроавтомобиля. Только за полгода 2023 года в страну уже попали 12844 электрокаров - это 7,2% от общего количества импортируемых машин.

Также интересно, что доля электромобилей растет на фоне уменьшения общего количества ввезенных в Украину автомобилей. Так, в 2021 году было зарегистрировано 673 859 транспортных средств, ввезенных из-за границы, в прошлом году – 554 103, а с января по июнь включительно текущего года – 178 075.