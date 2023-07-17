Названы регионы-лидеры по регистрациям новых и подержанных электромобилей.
Через полгода украинский автопарк пополнили 12,6 тыс. авто на электротяге (BEV), об этом сообщает Укравтопром.
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- город Киев – 1686 ед. (63% б/у);
- Львовская область – 1641 ед. (87% б/у);
- Днепропетровская обл. – 1102 ед. (71% б/у);
- Киевская обл. – 904 ед. (64% б/у);
- Винницкая обл. - 781 ед (88% подержанные).
В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках был Volkswagen ID.4 (г. Киев – 180 шт., Киевская обл. – 118 шт., Днепропетровская обл. – 105 шт., Львовская обл. – 72 шт., Винницкая обл. – 32 шт.).
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Nissan Leaf – на Львовщине (280 шт.), Винницкой области (213 шт.), Днепропетровщине (181 шт.);
- Volkswagen ID.4 – в г. Киеве (154 шт.);
- Tesla Model 3 – в Киевской области (67 шт.).